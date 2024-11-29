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Украина и Россия вновь обменялись телами погибших солдат

Роман Сулима
29 ноября 2024 г.

На этот раз Украина передала России 52 тела и вернула более 500 своих погибших бойцов, большинство из которых отдали свои жизни в Донецкой области. Их личности установят совместно с экспертами.

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Кладбище украинских защитников в Борисполе под Киевом
Кладбище украинских защитников в Борисполе под КиевомФото: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

В ходе очередного обмена с Россией Украина вернула тела 502 погибших защитников, сообщил в пятницу, 29 ноября, в Telegram украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Штаб уточнил, что речь идет о телах украинских бойцов, погибших на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях.

Кроме того, 17 тел возвращено из моргов на территории РФ, говорится в сообщении. Наибольшее число защитников Украины отдали жизни в Донецкой области - 397. "Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших", - сообщили в штабе.

В свою очередь, Россия в рамках обмена получила 52 тела убитых в ходе войны в Украине солдат ВС РФ, сообщил депутат российской Госдумы, представитель парламентской координационной группы Шамсаил Саралиев. С российской стороны обмен проводило Минобороны РФ.

Разница в количестве переданных тел может объясняться тем, что российская армия сейчас активно наступает, и погибшие военные РФ остаются на оккупированной территории, отмечают эксперты.

Прошлый обмен телами состоялся 8 ноября. Тогда Украине передали 563 погибших военнослужащих, России вернули 37 тел. Россия и Украина с начала агрессивной российской войны регулярно обмениваются телами погибших военных. Посредником в обменах выступает Международный комитет Красного Креста (МККК).

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