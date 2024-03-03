Москалькова о крушении Ил-76: Украина согласна принять тела

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец подтвердил готовность Киева принять тела погибших при крушении военно-транспортного самолета под Белгородом, заявила Татьяна Москалькова.

Украина согласилась принять тела погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. С таким утверждением уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в воскресенье, 3 марта. По словам омбудсмена, 29 февраля она обсуждала этот вопрос с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, и тот подтвердил готовность Киева принять тела.

Москалькова не уточнила, когда может состояться передача тел. Все экспертные процедуры по телам со стороны РФ завершены, добавила она.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что Киев неоднократно обращался к Москве по вопросу возвращения тел украинских военнопленных, которые, по утверждению властей РФ, погибли при крушении Ил-76. Российская сторона не реагировала на эти обращения, указал Юсов.

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области в окрестностях села Яблоново. В результате катастрофы, по данным российской стороны, погибли 65 украинских военнопленных, которых в тот день планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Минобороны РФ назвало произошедшее "терактом" и обвинило Киев в его совершении. Россия заявила, что воздушное судно было сбито украинской ПВО. Власти Украины отвергли эти обвинения.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными 26 января подтвердил, что в обнародованном РФ списке из 65 человек - якобы пассажиров ИЛ-76 - представлены украинские военнопленные. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале февраля отрицал присутствие украинских военнопленных на борту самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства падения воздушного судна, а ГУР - выяснить судьбу пленных. Зеленский также заявлял, что Киев будет настаивать на международном расследовании инцидента.

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