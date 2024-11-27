Россия нанесла удар дронами по Украине, есть пострадавшие

В результате удара беспилотниками в Днепровском районе Киева пострадали два человека, поврежден дом. Оккупационные власти Запорожской области заявили об отключении электричества в регионе.

Российская армия, продолжающая войну против Украины, нанесла удар дронами по Киеву и ряду других регионов соседней страны. В украинской столице удар пришелся по Днепровскому району, в результате пострадали два человека, сообщил мэр города Виталий Кличко в среду, 27 ноября. "Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", - написал Кличко в Telegram.

"По предварительной информации, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры, обнаружен один пострадавший, госпитализированный в медицинское учреждение столицы", - заявил в свою очередь глава Киевской ОВА Сергей Попко .

Между тем, Воздушные силы Украины на протяжении ночи предупреждали об угрозе ударов беспилотниками, в частности, в Киевской, Полтавской и Черкасской областях, а также на северо-востоке страны.

В захваченной РФ части Запорожской области отключено электричество

Тем временем оккупационные власти Запорожской области заявили о полном прекращении электроснабжения региона. "В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону", - написал в Telegram оккупационной администрации Евгений Балицкий.

По его словам, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам электроснабжения.