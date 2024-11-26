РФ атаковала Украину 188 дронами: Тернополь без света

Россия выпустила рекордное число ударных дронов с начала войны, заявили в ВСУ. Украинской армии удалось сбить 76 беспилотников. В результате атаки прервано электроснабжение Тернополя.

Россия совершила крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Украину. В ночь на вторник, 26 ноября, из Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска Краснодарского края на территорию соседней страны было выпущено 188 ударных дронов типа Shahed, а также беспилотников неустановленного типа, что стало максимальным показателем с начала российского вторжения, заявили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Баллистические ракеты и дроны

Кроме того, был совершен удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", которые были выпущены из Воронежской и Курской областей, заявили в ВСУ.

Как отмечается далее, украинским войскам удалось сбить 76 беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Еще 95 БПЛА локационно потеряно, а пять беспилотников улетели в сторону Беларуси, заявили Воздушные силы.

Тернополь остался без электричества

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, но повреждены объекты критической инфраструктуры, а также частные и многоквартирные дома. В результате российского обстрела остался без электроснабжения Тернополь . В городе нарушилось водоснабжение, перестали ходить троллейбусы, а в многоквартирных домах не работают лифты, сообщил глава городского совета Сергей Надал. По его словам, РФ нанесла Тернополю самый тяжелый урон с начала полномасштабной войны.

Одной из целей атак дронами был Киев. Российские БПЛА заходили "волнами, группами разным количеством и с разных направлений", заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, были уничтожены более 10 российских БПЛА.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в свою очередь сообщил, что прошедшей ночью тревога продолжалась больше 7 часов, пострадавших среди жителей нет. "Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в четырех районах. Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль", - добавил он. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.