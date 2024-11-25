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Россия атаковала Украину 145 дронами, уничтожена половина

Ольга Лебедева
25 ноября 2024 г.

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 71 беспилотника РФ, еще 71 потерян. В результате ракетного удара по центру Харькова пострадали 23 человека.

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Уничтожение беспилотника Shahed в Украине (фото из архива)
Уничтожение беспилотника Shahed в Украине (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Российские войска, продолжающие войну против Украины, совершили ракетные удары по центру Харькова. В результате в понедельник, 25 ноября, пострадали 23 человека, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, госпитализированы 14 человек, пять из них находятся в хирургическом отделении.

По предварительным данным, которые опубликовал Синегубов, удар был нанесен из ЗРК С-400. "Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля", - написал он далее. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по Киевскому району города. 

Масштабная атака беспилотников

В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабной российской атаке с применением ударных дронов. В ночь на 25 ноября РФ запустила на территорию Украины 145 беспилотников типа Shahed, а также неустановленного типа из Орла, Курска, Миллерово Ростовской области и Приморско-Ахтарска Краснодарского края, а также из аннексированного Крыма, отмечается в заявлении в Telegram.

"По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях", - указали Воздушные силы ВСУ. Еще 71 ударный дрон был локационно потерян, а один БПЛА "улетел в сторону Беларуси". 

В Запорожье пострадал ребенок

В результате атаки беспилотников в Запорожье пострадал ребенок, заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. "По уточненным данным от медиков это тринадцатилетний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась", - указал он. По его словам, взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

Между тем руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что целью атаки была энергетическая инфраструктура, в результате отключена от энергоснабжения часть абонентов. Ведутся восстановительные работы, добавил он.

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