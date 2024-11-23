Ночная атака РФ на Запорожье: один погибший, ранен ребенок

В результате российских авиаударов погиб 55-летний мужчина в Запорожском районе, в самом городе получил ранения 11-летний мальчик, сообщил глава Запорожской ОВА. Повреждены 15 жилых домов и несколько нежилых помещений.

В Запорожском регионе в результате очередного российского авиаудара в ночь на субботу, 23 ноября, погиб 55-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, уточнив, что мужчина погиб в Запорожском районе, а ребенок ранен в областном центре.

Кроме того, повреждены несколько строений. "15 жилых домов и несколько нежилых помещений повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Изуродованы окна и балконы в четырех многоэтажках и кровли в одиннадцати домах частного сектора в Днепровском районе", - уточнил в другом сообщении Федоров.

По словам главы ОВА, российские войска нанесли 15 авиаударов - по Запорожью и нескольким селам области. Регион был также атакован 233 беспилотниками разной модификации, а всего за сутки, пишет Федоров, россияне 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области.