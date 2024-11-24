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Россия ночью атаковала Украину 77 ударными дронами

Роман Сулима
24 ноября 2024 г.

Украинским силам ПВО удалось сбить 50 российских беспилотников над семью областями страны, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Службы спасения тушат автомобиль после российской воздушной атаки на Сумы 18 ноября
Последствия российской воздушной атаки на Сумы 18 ноября (фото из архива)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout/REUTERS

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 ноября, вновь атаковали с воздуха территорию Украины, применив 77 беспилотников. "Оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа ", - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, дроны были подняты в небо из районов Орла и Брянской области.

Согласно сводке ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 50 дронов над Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областями Украины. Еще 19 беспилотников были "локально потеряны" в ряде украинских регионов в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Военные уточнили, что в воздушном пространстве Украины оставались еще четыре дрона.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ примерно в 10.00 по киевскому времени сообщили о новой воздушной атаке РФ в Сумской области: российская тактическая авиация использовала управляемые авиабомбы. Информация о последствиях этой атаки на момент публикации отутствовала. 

В Киеве вновь звучала воздушная тревога

По сообщению главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, в направлении украинской столицы беспилотники "заходили разными курсами", а воздушная тревога в ночь на 24 ноября в городе длилась более трех часов. По данным Попко, более десятка беспилотников, угрожавших Киеву,обезврежены. "Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

 

 

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