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В Тернополе после атаки БПЛА произошел пожар

Александра Иванова
20 августа 2024 г.

На фоне пожара в Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха. Жителям рекомендуют максимально ограничить пребывание детей на улице.

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Последствия ракетного удара по Тернополю в мае 2023 года
Последствия ракетного удара по Тернополю в мае 2023 годаФото: State emergency service of Ukraine/REUTERS

В украинском Тернополе продолжается пожар, возникший после атаки беспилотников в ночь на вторник, 20 августа. Как сообщает областная военная администрация в Telegram, на месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции. Местные СМИ публикуют фотографии, на которых видны клубы поднимающегося в небо черного дыма.

Указывается, что в Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха. "При планировании дня без надобности не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора", - говорится в посте.

После атаки БПЛА мэр Тернополя Сергей Надал обратился к горожанам, проживающим в районах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в селе Белая Тернопольского района Тернопольской области. Он призвал плотно закрыть окна "из-за ощутимого запаха горелости".

Атака БПЛА на Киев

В ночь на 20 августа россияне также атаковали беспилотниками украинскую столицу. По данным Киевской городской военной администрации (ГВА), все дроны были уничтожены силами ПВО. Между тем утром 20 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатых ракет. Как пишет Киевская ГВА, это была уже 41 воздушная тревога для Киева с начала августа.

По предварительной информации, атака на Киев была предпринята с северного направления - вероятно, крылатыми ракетами типа "Искандер-К". "Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу",- говорится в Telegram-канале Киевской ГВА.

К моменту публикации информации о пострадавших и разрушениях в столице не поступало.

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