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Украина сообщила об отражении ракетной атаки России на Киев

Сергей Ромашенко
18 августа 2024 г.

В Киевской администрации отметили, что столица Украины подвергается ракетным ударам в третий раз с интервалом в шесть дней. Киев также попал под атаку БПЛА, но дроны были сбиты на подлете к городу.

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Беспилотный летательный аппарат Shahed-136
Беспилотник Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Украина сообщила об отражении очередной российской атаки с воздуха на Киев. В ночь на воскресенье, 18 августа, Киев подвергся ракетной атаке уже в третий раз с интервалом в шесть дней, сообщила городская военная администрация в Telegram.

В сообщении говорится, что Россия, по всей видимости, выпустила по Киеву северокорейские баллистические ракеты KN-23. Одновременно в направлении украинской столицы были запущены дроны, но все они были уничтожены еще на подлете к Киеву, жертв и разрушений, по предварительным данным, нет, указали в городской администрации.

Со свей стороны Воздушные силы Украины сообщили, что Россия выпустила по Украине в общей сложности 16 ракет и БПЛА, при этом 13 из них были уничтожены, в том числе две баллистические ракеты, три крылатые и 8 дронов-камикадзе. В сообщении уточняется, что российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", две баллистические ракеты KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59, три крылатые ракеты и ударных БПЛА Shahed-131/136.

Удары по России

В то же время министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ПВО в ночь на 18 августа уничтожили пять украинских дронов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Россия почти ежедневно наносит удары ракетами и дронами по Украине, которая с февраля 2022 года обороняется от российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призывает западных союзников как можно скорее передать его стране новые системы ПВО. США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках боеприпасов и ракет России.

С начала украинского наступления в Курской области 6 августа нарастает обеспокоенность по поводу обещанного Москвой "жесткого ответа". Накануне Зеленский заявил, что украинской армии удалось укрепить свои позиции в захваченных российских районах. Наступление, по его словам, продолжается точно в соответствии с планом.

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