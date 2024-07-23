Реалии 1991-го или 2022-го: завершит ли войну компромисс?

На фоне появления ряда "мирных планов" для завершения войны в Украине, о возможности референдума по территориальным уступкам РФ высказался мэр Киева Виталий Кличко. Что стоит за этими заявлениями?

В последние недели дискуссия о завершении войны РФ против Украины за переговорным столом набрала новые обороты. Тут и так называемая "миротворческая миссия", которую самовольно взял на себя венгерский премьер Виктор Орбан, и заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о готовности "завершить войну в Украине за 24 часа", и мирный план бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, где упоминаются территориальные реалии до момента вторжения РФ в феврале 2022 года. Но неожиданным для многих обозревателей стали слова о предполагаемых территориальных компромиссах, прозвучавшие от украинского политика - мэра Киева Виталия Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera от 21 июля.

До сих пор украинские должностные лица предпочитали избегать темы возможных территориальных компромиссов или уступок для завершения войны. "Придется ли ему (президенту Украины. - Ред.) продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным? И если да, то какое давление будет со стороны Америки в случае победы Трампа? И как объяснить стране, что нужно отказаться от кусков нашей территории, которые стоили жизни тысячам наших воюющих героев?" - поделился своими размышлениями Кличко с итальянским изданием. Он также предположил, что президенту Зеленскому, "вероятно, придется провести референдум" по поводу возможных территориальных уступок России.

Пока первые лица государства не комментировали эти заявления Кличко. DW обратилась к советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку, но на момент публикации ответа не получила.

В то же время, мирные предложения Бориса Джонсона в официальном Киеве восприняли вполне благосклонно. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, голос Джонсона "очень ценен", потому что он пытался объяснитьДональду Трампу ситуацию в Украине, чтобы создать поле для дискуссии. "Он (Джонсон. - Ред.) действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", - подчеркнула Стефанишина.

Означает ли фактически одновременное появление нескольких мирных инициатив, содержащих пункт о территориальных компромиссах со стороны Украины, и созвучные им заявления киевского мэра то, что в Киеве склоняются к дипломатическому варианту завершение войны с Россией? Насколько он приемлем для Украины и западных партнеров? DW спросила об этом у экспертов.

Фальстарт и сведение политических счетов

Директор киевского центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в разговоре с DW назвал заявления Виталия Кличко "фальстартом", поскольку пока нет реальных переговоров о мире в Украине, а есть только инициативы и планы, которые не обязательно лягут в основу переговоров. Виталий Кличко сводит политические счеты с президентом Зеленским из-за давнего личного конфликта, считает политолог. "Кличко обнародует общественные фобии о каком-то тайном мирном соглашении. Но нет никаких тайных соглашений, и пока вообще нет никаких мирных переговоров", - констатирует Фесенко и добавляет, что переговоры начнутся только в случае избрания Дональда Трампа президентом США на выборах 5 ноября. "Невозможно подписать тайное соглашение, потому что так или иначе его придется выполнять публично. И именно тогда потребуется согласие общества, нужен референдум, намекает Кличко, чтобы Зеленский ничего не сдал. А тут же явно проявляются личные эмоции Кличко к Зеленскому", - полагает Фесенко.

Более двух сложнейших для Украины лет, в течение которых продолжается широкомасштабное вторжение России, и изменения в политической динамике Европы и, возможно, в США, заставили некоторых украинских политиков начать говорить о возможности территориальных уступок, считает научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. "Тот факт, что эта концепция публично выражается таким человеком, как мэр Кличко, является признанием очень жесткого политического выбора для страны", - говорит эксперт и отмечает, что "такие заявления мэра Киева могут быть внутриполитическим тестом, насколько эта позиция будет воспринята украинским обществом".

Кличко, ранее не скрывавший президентских амбиций, решил воспользоваться ситуацией, чтобы заработать себе политические дивиденды на вопросе мирного урегулирования, предполагает Хилтон. Поскольку президентские выборы 2024 года в Украине пока провести невозможно, подобные слова Кличко можно рассматривать как псевдоагитацию с прицелом на выборы в будущем.

Территориальные компромиссы в Украине невыгодны Европе

Однако заявления о возможном референдуме о территориальных уступках для завершения войны, высказанные Кличко, нельзя считать созвучными с "мирными инициативами" Виктора Орбана, говорит главный редактор польского журнала Visegrad Insight, издаваемого независимой аналитической группой Res Publica Foundation, Войцех Пшибыльский. "Несмотря на то, что к миру стремятся все стороны, прежде всего сама Украина, инициатива Орбана является позицией умиротворения (России. - Ред.). Все подобные стратегии в истории доказали свою ошибочность, потому что привели к новым войнам", - напоминает аналитик и утверждает, что какие бы планы и инициативы по завершению войны не появлялись, в итоге они должны быть выражением воли только самой Украины, а западные союзники должны эти суверенные решения уважать.

В то же время, Роджер Хилтон считает, что такие компромиссы стали бы не только болезненными для самой Украины, но и невыгодными Европе. "Думаю, что большинство западных союзников Украины не восприняли бы отказ страны от части своей территории, поскольку это создаст для Европы ряд нерешенных проблем, а в глобальном смысле это станет прецедентом для других авторитарных лидеров, стремящихся незаконно захватить территории", - объясняет эксперт.

Общество готово к территориальным уступкам?

Как идеи территориальных уступок воспринимаются в украинском обществе? Социологи утверждают, что с весны 2023 года в Украине наблюдается постепенное возрастание количества тех, кто готов к таким уступкам ради скорейшего достижения мира.

По состоянию на май 2024 года готовность к уступкам выразили 32 процента респондентов против около 10 процентов по состоянию на май 2023 года. В то же время большинство опрошенных - 55 процентов - выступили против любых территориальных уступок России, свидетельствует исследование Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованное во вторник, 23 июля. Для сравнения: в период с мая 2022 года по май 2023 года около 8-10 процентов респондентов были готовы на территориальные компромиссы, а абсолютное большинство - 82-87 процентов выступали против каких-либо уступок.