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В Украине выросла доля готовых отказаться от территорий

Жан Рофе
23 июля 2024 г.

По данным Киевского международного института социологии, в мае 2024-го согласных на территориальные уступки оказалось 32%, хотя годом ранее их было только 10%.

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Выставка разбитой российской техники в Киеве (фото из архива)
Выставка разбитой российской техники в Киеве (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/Reuters

Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради прекращения военных действий, выросла в три раза за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные во вторник, 23 июля.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10 процентов респондентов были готовы на территориальные уступки России, а абсолютное большинство - 82-87 процентов - стабильно выступали против каких-либо уступок.

Однако в промежутке между маем и октябрем 2023 года, когда Украина провела неудачное контрнаступление, этот показатель начал расти. "Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года - до 26 процентов, в мае 2024 года - до 32 процентов", - говорится в публикации.

Одновременно с этим число тех, кто выступает против территориальных уступок ради окончания войны, за год сократилось на 29 процентов - с 84 процентов до 55 процентов. Такая динамика наблюдается примерно по всех регионах страны, но наиболее заметна на юге.

 

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