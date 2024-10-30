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Ночная российская атака на Киев: Не менее девяти раненых

Роман Сулима
30 октября 2024 г.

По сообщению мэра столицы Виталия Кличко, обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе. Среди пострадавших 11-летняя девочка. Медики оказали помощь на месте, пожар ликвидирован.

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Тушение пожара в результате прилета российского дрона в жилой дом в Киеве в ночь на 26 октября
Пожар в результате прилета российского дрона в жилой дом в Киеве (фото из архива)Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/REUTERS/REUTERS

В ночь на среду, 30 октября, российские войска вновь атаковали Киев. По сообщениям в Telegram мэра украинской столицы Виталия Кличко, над городом были зафиксированы несколько БПЛА, работала ПВО. В Соломенском районе города был взрыв, а обломки дрона упали на один из домов. "В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте", - написал Кличко в 4.49 по Киеву.

Спустя несколько минут после этого столичный глава сообщил, что возникший вследствие падения обломков дрона пожар был оперативно ликвидирован.КГВА уточнила, что из жилого здания были эвакуированы 18 человек. 

По сообщению штаба Воздушных сил ВСУ в Telegram, помимо Киева и области, российские дроны в ночь на 30 октября также были зафиксированы над территориями Харькова, Хмельницкого и Кременчуга и соответствующих областей.

 

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