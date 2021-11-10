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Республика Казахстан

Казахстан - крупнейшее государство в Центральной Азии. С 2015 года Казахстан входит в Евразийский экономический союз.

Республика Казахстан - крупнейшее государство в Центральной Азии. Обладая территорией почти в 2,725 млн км², Казахстан занимает 9-е место в мире по этому показателю, а по численности населения - 64-е (более 18 миллионов человек). Столица - Нур-Султан, национальная валюта - тенге. Президентом республики с 20 марта 2019 года является Касым-Жомарт Токаев. Его предшественник, Нурсултан Назарбаев, занимал пост главы государства с апреля 1990 года, а до того возглавлял ЦК Компартии Казахстана. Вместе с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном Казахстан входит в Евразийский экономический союз (с 2015 года).

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Ekibastuz, Kazakhstan - Bucket wheel excavator. One of the largest open pit coal mines in the world operated by Bogatyr Access Komyr. ( Photo by: Christopher Herwig / Aurora), Ekibastuz KAZAKHSTAN PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ChristopherxHerwig 9569300048

Шесть человек погибли при взрыве на шахте в Казахстане 07.11.2021

На шахте "Абайская" произошел залповый выброс метана, в результате которого шестеро горняков погибли на месте, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.
A smartphone with Facebook's logo is seen in front of displayed Facebook's new rebrand logo Meta in this illustration taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Facebook: Казахстану не давали эксклюзивного доступа к системе уведомления о контенте 02.11.2021

По словам представителя соцсети, процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте является для Казахстана таким же, как и для других правительств во всем мире.
Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

Facebook дал Казахстану доступ к инструменту удаления контента 01.11.2021

Прямой доступ к инструменту CRS позволит быстро сообщать о контенте, нарушающем местные законы, заявили в Нур-Султане. Facebook согласился сотрудничать с Казахстаном в защите прав детей в Сети.
Teststelle in Alma-Ata (Almaty) Aufgenommen in Alma-Ata im August 2021

Пять человек убиты при выселении из частного дома в Казахстане 20.09.2021

Огонь по судебным исполнителям, пришедшим с постановлением о выселении, открыл 54-летний мужчина. Подозреваемый в совершении преступления обезврежен и задержан.
FILE-In this file photo taken on Tuesday, April 23, 2019, Kazakhstan's interim President Kassym-Jomart Tokayev attends the Nur Otan party congress in Nur-Sultan, the capital city of Kazakhstan. For the first time in nearly three decades of independence, Kazakhstan is holding a presidential election without Nursultan Nazarbayev on the ballot, but the longtime leader of the oil-rich Central Asian country casts a long shadow on the vote. (AP Photo, File) |

Власти Казахстана допускают строительство АЭС в республике 03.09.2021

"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.
26.08.2021 JAMBIL, KAZAKHSTAN - AUGUST 26: Flames and smokes rise after powerful blasts in a warehouse of the military unit stationed in Bayzakov district of Jambil province, Kazakhstan on August 25, 2021. At least 60 people including 11 military personnel injured by blasts. Ahmet Atak / Anadolu Agency

Взрыв на военном складе привел к смене министра обороны Казахстана 31.08.2021

В результате череды взрывов на складе военной части погибли не менее 15 человек. Министр обороны в связи с трагедией подал в отставку, президент ее принял.
26.08.2021 JAMBIL, KAZAKHSTAN - AUGUST 26: Flames and smokes rise after a fire broke out in warehouse of the military unit stationed in Bayzakov district of Jambil province, Kazakhstan on August 25, 2021. Ahmet Atak / Anadolu Agency

Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 13 человек 28.08.2021

Президент Казахстана Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. Пожар на складе боеприпасов потушен, сообщил министр обороны Ермекбаев.
26.08.2021 JAMBIL, KAZAKHSTAN - AUGUST 26: Flames and smokes rise after a fire broke out in warehouse of the military unit stationed in Bayzakov district of Jambil province, Kazakhstan on August 25, 2021. Ahmet Atak / Anadolu Agency

Министр обороны Казахстана уйдет в отставку из-за взрыва военного склада 27.08.2021

В результате взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге Казахстана погибли не менее девяти человек, пострадали почти 90. Глава Минобороны заявил, что уйдет в отставку из-за этой трагедии.

Как накануне выборов Навального и других неугодных Кремлю объявляют вне закона. DW Новости (12.08.2021) 12.08.2021

Вычищенные списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Алексея Навального, а также других несогласных с политикой Кремля, по факту оставили Россию накануне выборов без оппозиции. Излюбленный прием властей - причисление неугодных к экстремистам и террористам.
Hinweisschild zur Teststation in Alma-Ata (Almaty) Aufgenommen in Alma-Ata im August 2021

Почему четвертая волна коронавируса захлестывает Казахстан? 09.08.2021

В Казахстане уже третью неделю ежедневно обновляются рекорды по выявлению новых случаев заражения коронавирусом. Врачи опасаются, что к середине августа число инфицированных может увеличиться в 1,5 раза.
06.08.2021++++ Flames rise as a wildfire burns at the village of Afidnes, north of Athens, Greece August 6, 2021. REUTERS/Costas Baltas

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем 07.08.2021

Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.

Не только уйгуры: казахи требуют от Китая освободить родных из "лагерей перевоспитания" Синьцзяна 08.07.2021

Байболат с отцом и матерью живет в Астане. Он очень давно не видел своего младшего брата Баймурата. Несколько лет назад Баймурат уехал в Китай. Там его задержали. По официальной версии - за комментарий в соцсетях. По неофициальной - он не захотел доносить на знакомых-мусульман. За это его отправили в так называемый "лагерь перевоспитания".

"Дельта"-вариант коронавируса уже в Нур-Султане и Алма-Ате: что на самом деле происходит в Казахстане (23.06.2021) 23.06.2021

Ситуацию в Казахстане нельзя назвать критической. Однако власти опасаются новой волны ковида - в том числе и в связи с "дельта"-вариантом. На этом фоне в Казахстане, как и в России, заговорили об обязательной вакцинации.
Zwei Archiv-Bilder aus dem Jahr 1949: die große Märzdeportation aus Baltikum, Lettland. Die Rechte liegen beim Lettischen Okkupationsmuseum in Riga, werden für die DW freigegeben.

Президенты балтийских стран записали обращение в связи с годовщиной массовых депортаций 14.06.2021

Главы Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что "последствия советской оккупации ощущаются и сегодня". Ровно 80 лет назад начались массовые депортации литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь и Казахстан.
Sowjetische Massendeportationen aus Baltikum: 3 Familiengeschichten Die Familie von Kazimierz und Bertha Markauskas, Jakutsk, 1957. via Marina Baranovska

Депортация литовцев в Сибирь: дети ссыльных - о судьбах своих семей 13.06.2021

14 июня 1941 года советские оккупационные власти начали массовую депортацию жителей стран Балтии в Сибирь и Казахстан. Дети сосланных литовцев рассказали DW трагические истории своих родителей.
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