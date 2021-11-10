Казахстан - крупнейшее государство в Центральной Азии. С 2015 года Казахстан входит в Евразийский экономический союз.

Республика Казахстан - крупнейшее государство в Центральной Азии. Обладая территорией почти в 2,725 млн км², Казахстан занимает 9-е место в мире по этому показателю, а по численности населения - 64-е (более 18 миллионов человек). Столица - Нур-Султан, национальная валюта - тенге. Президентом республики с 20 марта 2019 года является Касым-Жомарт Токаев. Его предшественник, Нурсултан Назарбаев, занимал пост главы государства с апреля 1990 года, а до того возглавлял ЦК Компартии Казахстана. Вместе с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном Казахстан входит в Евразийский экономический союз (с 2015 года).