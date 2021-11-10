Казахстан - крупнейшее государство в Центральной Азии. С 2015 года Казахстан входит в Евразийский экономический союз.
Республика Казахстан - крупнейшее государство в Центральной Азии. Обладая территорией почти в 2,725 млн км², Казахстан занимает 9-е место в мире по этому показателю, а по численности населения - 64-е (более 18 миллионов человек). Столица - Нур-Султан, национальная валюта - тенге. Президентом республики с 20 марта 2019 года является Касым-Жомарт Токаев. Его предшественник, Нурсултан Назарбаев, занимал пост главы государства с апреля 1990 года, а до того возглавлял ЦК Компартии Казахстана. Вместе с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном Казахстан входит в Евразийский экономический союз (с 2015 года).
Вычищенные списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Алексея Навального, а также других несогласных с политикой Кремля, по факту оставили Россию накануне выборов без оппозиции. Излюбленный прием властей - причисление неугодных к экстремистам и террористам.
Байболат с отцом и матерью живет в Астане. Он очень давно не видел своего младшего брата Баймурата. Несколько лет назад Баймурат уехал в Китай. Там его задержали. По официальной версии - за комментарий в соцсетях. По неофициальной - он не захотел доносить на знакомых-мусульман. За это его отправили в так называемый "лагерь перевоспитания".
Ситуацию в Казахстане нельзя назвать критической. Однако власти опасаются новой волны ковида - в том числе и в связи с "дельта"-вариантом. На этом фоне в Казахстане, как и в России, заговорили об обязательной вакцинации.