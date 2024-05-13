Приговор экс-министру и его последствия для Казахстана

В Астане завершился резонансный судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев будет 24 года отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности.

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны с участием присяжных заседателей за убийство своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев осужден на 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. В то же время его не стали лишать движимого и недвижимого имущества, взыскав с него только денежные средства за проведение судебных экспертиз.

Суд согласился с прокурорами

Зачитывая приговор суда присяжных, судья Айжан Кульбаева сообщила, что Бишимбаев осужден по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана. Это статья 110-й часть 2, пункт 1 (истязание лица, находящегося в материальной зависимости виновного) и статья 99 часть 2, пункт 5 (убийство, совершенное с особой жесткостью). Надо заметить, что прокуроры с самого начала судебного процесса, который открылся 27 марта и транслировался в "прямом эфире" на канале Верховного суда Казахстана, требовали наказать Бишимбаева именно по этим статьям. Первая предусматривает лишение свободы от четырех до семи лет, вторая - от пятнадцати до двадцати лет.

Салтанат Нукенова была до смерти избита мужем Фото: Privat

Защита Бишимбаева, как и сам 44-летний экс-министр настаивали, что убийство Салтанат Нукеновой произошло непреднамеренно на почве ревности в результате несчастного случая и вследствие имеющихся у нее проблем со здоровьем. При этом адвокаты обвиняемого долго отрицали истязание Бишимбаевым своей гражданской жены. Но их утверждения опровергли видеокадры жестокого избиения Нукеновой с камер наблюдения ресторана, где в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года произошло убийство, и смартфона самого экс-министра.

Почти пожизненное наказание

Надо заметить, что довольно много людей, а вместе с ними и известных в Казахстане представительниц женских правозащитных организаций, а также активисток женских движений, ссылаясь на международную практику, требовали, чтобы Бишимбаеву дали пожизненный срок.

Основательница движения "Не молчи" Дина Тансари на страницах своего телеграм-канала в качестве примера привела даже несколько историй, где при аналогичных случаях убийцы получали пожизненные наказания. В определенной степени, считает адвокат Рена Керимова, это общественное давление на судебный процесс в Астане сыграло свою роль. Бывший министр получил практически максимальный срок наказания - 24 года. То есть на свободу он выйдет, когда ему будет 68 лет.

"Это справедливый, но нестандартный приговор. Если бы это был не Бишимбаев, и если бы суд не получил такую огласку, то, конечно, такого огромного срока не было бы. На приговор оказали влияния широкое обсуждение процесса в социальных сетях, особое внимание со стороны СМИ. Будь на месте бывшего министра какой-нибудь слесарь или водитель, он бы получил максимум 15 лет. А так Бишимбаеву фактически дали высшую меру наказания", - заметила в беседе с DW Рена Керимова.

Важным является и тот факт, что свое наказание Куандык Бишимбаев будет отбывать в исправительном учреждении максимальной безопасности. Это самое жесткое место отбывания наказания, куда отправляют насильников, убийц, маньяков и террористов. В этих учреждениях существуют серьезные ограничения по использованию денежных средств, разрешается получать посылки и бандероли не больше четырех раз в год. Только четыре раза в год разрешаются и свидания с родственниками. Наконец, нет свободного передвижения по территории учреждения - лишь в сопровождении конвоя.

Впрочем, вынося приговор, судья заметила, что у Бишимбаева есть право на апелляцию в течение 15 дней. Однако мало кто верит, что защите экс-министра удастся оспорить вынесенное решения суда Астаны - из-за сложившегося общественного мнения, которое далеко не на стороне Бишимбаева.

Наконец, согласно законодательству Казахстана, у Бишимбаева после отбывания двух третей срока наказания есть право на условно-досрочное освобождение. То есть, теоретически он может выйти на свободу через 16 лет. Но и здесь имеются нюансы. Произойти это может только с согласия родственников погибшей от жестоких побоев Салтанат Нукеновой.

Под воздействием судебного процесса

Открытый судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева оказал серьезное влияние на происходящие в Казахстане общественно-политические процессы.

Демонстрация против бытового насилия в Казахстане (фото из архива) Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Под воздействием суда в Астане гражданское общество добилось принятия закона об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие. Вырос интерес к профессиям прокурора и адвоката, которые теперь в условиях все чаще проводимых в стране открытых судебных процессов с участием присяжных заседателей стараются в конкурентной борьбе отстоять свои позиции. Наконец, все чаще женщины, отказавшись следовать традициям общественного порицания "уят", стали открыто заявлять о побоях и сексуализированных преследованиях, с которыми они столкнулись на работе и дома.

Примером тому является появившаяся неделю назад история Карины Мамаш, муж которой, будучи советником посольства Казахстана в ОАЭ, систематически избивал жену в течение двух лет. После ее публичного заявления, МИД Казахстана отозвал супруга на родину, а полиция возбудила уголовное дело.