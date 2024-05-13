Экс-министру Казахстана дали 24 года тюрьмы за убийство жены

Суд в Казахстане приговорил экс-министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Родственнику Бишимбаева дали четыре года за укрывательство.

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за истязание и жестокое убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Такой приговор вынес суд в Астане в понедельник, 13 мая.

"Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы", - объявила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.

Двоюродного брата Бишимбаева Бакытжана Байжанова приговорили к четырем годам заключения по обвинению в укрывательстве и недонесении о преступлении. Байжанов был директором ресторанного комплекса "Гастроцентр", в котором произошло убийство.

Экс-министр избивал жену восемь часов

Следствие установило, что в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года Бишимбаев около восьми часов избивал Нукенову, в результате чего та скончалась. Судебные заседания, на которых обвиняемый Бишимбаев в подробностях рассказывал, как избивал супругу, а пока она умирала, звонил "ясновидящей" и вел деловые переговоры, транслировались в онлайн-режиме Верховным судом Казахстана.

Из сделанных Бишимбаевым во время слушаний заявлений следует, что его гражданская жена якобы в порыве ревности сама спровоцировала конфликт, а ее смерть стала чуть ли не результатом целого ряда трагических случайностей.

В начале процесса Бишимбаев "считал, что у него есть классная рабочая версия и он сейчас все разрулит", рассказал брат Нукеновой Айтбек Амангельды в интервью DW. Однако к концу разбирательства, по его словам, экс-министр все сильнее стал чувствовать потерю контроля.

В Казахстане приняли "закон Салтанат"

Процесс над Бишимбаевым вызвал широкий резонанс в казахском обществе. "Это не только суд, но и борьба добра со злом, света и тьмы, ангелов и демонов", - написал, например, в Facebook популярный в Казахстане адвокат Жангельды Сулейманов. 26 ноября в Алматы прошел митинг против домашнего насилия.

На волне общественного возмущения в Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия, который получил неформальное название по имени убитой женщины. Теперь за побои даже с причинением легкого вреда здоровью преступникам грозит штраф или тюремный срок. Наказываться будет и ряд других проявлений насилия и притеснений.

Многие общественники приветствовали принятие закона. Критики, однако, указывают, что многие поправки вступят в силу только с 15 июня 2024 года, а некоторые даже с 2025 года. По мнению активистов, за это время могут пострадать сотни женщин. Документ критикуют и за то, что он не решает все проблемы попавших в беду женщин. К примеру, в нем нет наказания за домогательства. Но депутаты парламента Казахстана утверждают, что тогда "наказывать пришлось бы даже за комплименты".