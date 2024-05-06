Жена дипломата Казахстана заявила о насилии с его стороны

МИД Казахстана отозвал советника посла РК в ОАЭ Сакена Мамаша после сообщений его супруги о побоях. Карина Мамаш сейчас находится в больнице.

Карина Мамаш - жена советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша - заявила, что тот 10 лет подвергал ее издевательствам и насилию. "Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму… за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие…" - говорится в ее обращении в правозащитный проект "НеМолчи.kz", обнародованном в Instagram в понедельник, 6 мая.

В тот же день стало известно, что после сообщений о регулярном насилии в семье МИД Казахстана отозвал Сакена Мамаша на родину. "Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил агентству ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Состояние Карины Мамаш

Что касается Карины Мамаш, то она, по словам правозащитников, находится в больнице и чувствует себя плохо. "Она не видит из-за сильных ударов в висок,- говорится в посте "НеМолчи.kz". - Муж разбил телефон ее сестры, а телефон Карины забрал, она без связи и выходит с нами на связь только через соцсеть. Позвонить куда-либо нет возможности, она пишет с чужих телефонов".

Указывается, что с проектом связалась мать женщины, живущая в Тюмени: "Она плачет и просит помощи адвокатов".

Со слов Карины Мамаш правозащитники рассказывают, что несколько дней назад казахский дипломат избил ее и ее старшую сестру, приехавшую к ней в гости в ОАЭ. В проекте "НеМолчи.kz" требуют, чтобы Карине Мамаш дали воссоединиться с ее детьми, которые сейчас находятся с отцом и могут стать "объектами манипуляций".

Процесс по делу экс-министра РК Куандыка Бишимбаева

Сейчас в Астане проходит также громкий процесс по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. По данным следствия, во время ссоры Бишимбаев жестоко избил женщину, в результате чего она скончалась. Это дело вызвало в Казахстане большой общественный резонанс. Власти вновь ввели уголовную ответственность за побои в семье.

6 мая Бишимбаев выступил в суде с последним словом. В нем он заявил, что берет на себя ответственность за действия, которые привели к трагедии, но не считает себя виновным в умышленном убийстве. "Я твердо знаю, что я никогда никому не желал, не желаю и не пожелаю смерти. Никогда, ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруги. Я не предполагал такого исхода", - цитирует экс-министра казахстанское онлайн-издание Inbusiness.kz .

Бишимбаев принес извинения родным и подчеркнул, что готов понести любое наказание, которое сочтет необходимым суд.