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Казахстан вернул уголовную ответственность за побои в семье

Ольга Лебедева
15 апреля 2024 г.

Президент Казахстана подписал законопроект, усиливающий права женщин и безопасность детей. Поправки приняты на фоне процесса против экс-министра Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены.

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Протесты против насилия в отношения женщин в Казахстане
Протесты против насилия в отношения женщин в Казахстане, ноябрь 2023 годаФото: Anatolij Weißkopf/DW

В Казахстане вступают в силу поправки в законодательство, усиливающие права женщин и безопасность детей и возвращающие уголовную ответственность за бытовое насилие. В понедельник, 15 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на "совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей". 

 За побои - штрафы и лишение свободы

Новые нормы предусматривают восстановление отмененной семь лет назад уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев. За легкий ущерб здоровью нарушитель получит штраф размером до 200 месячных расчетных показателей (МРП, в пересчете более 1,5 тысячи евро. - Ред.), либо будет привлечен к общественным работам на 200 часов или отправлен под арест на 50 суток. За нанесенные побои с особой жестокостью в отношении детей и лиц, выполняющих профессиональный или служебный долг, предусматривается наказание до 2 лет лишения свободы.

За доведение до самоубийства или склонение к нему предусматривается наказание в виде лишения свободы до 9 лет, за пропаганду самоубийства - штраф в размере 200 МРП. 

Вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетних, принудительную высадку детей до 16 лет из общественного транспорта. Арест до 40 суток или общественные работы на 200 часов предусмотрены за сексуальные домогательства к лицам, не достигшим совершеннолетия. На срок от 10 до 15 лет будут наказываться причастные к похищению и незаконному лишению свободы детей до 16 лет. Совершившие сексуальное насилие в отношении детей будут приговариваться к пожизненному заключению.

Поправки приняты на фоне процесса об убийстве жены экс-министром Казахстана

Мажилис - нижняя палата парламента Казахстана - одобрил поправки 28 февраля, Сенат - 11 апреля. Утверждение законопроекта проходило на фоне процесса в Астане в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, совершенном с особой жестокостью. После смерти Нукеновой в Казахстане усилились требования вернуть уголовную ответственность за побои в семье и проходили акции протеста в этой связи. Ответственность за домашнее насилие в Казахстане, как и в России, в 2017 году была декриминализована.

 

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