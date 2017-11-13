 Путин топит ″Северный поток-2″, или Как Запад накажет Москву за вторжение в Украину? DW Новости | DW Новости - телепрограмма о России и Европе | DW | 28.01.2022

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Телепрограмма "DW Новости"

Путин топит "Северный поток-2", или Как Запад накажет Москву за вторжение в Украину? DW Новости

Запад все более активно убеждает российские власти пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. В противном случае не только самого Владимира Путина, но и важных российских проектов могут коснуться западные санкции. "Северный поток-2" был достроен еще в конце прошлого года, но пока запущен. Насколько велик риск, что Германия и ЕС могут закрыть этот проект или по крайней мере надолго заморозить?

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