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Путин топит "Северный поток-2", или Как Запад накажет Москву за вторжение в Украину? DW Новости

Запад все более активно убеждает российские власти пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. В противном случае не только самого Владимира Путина, но и важных российских проектов могут коснуться западные санкции. "Северный поток-2" был достроен еще в конце прошлого года, но пока запущен. Насколько велик риск, что Германия и ЕС могут закрыть этот проект или по крайней мере надолго заморозить?