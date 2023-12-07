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Путин побывал с визитами в ОАЭ и Саудовской Аравии

Жан Рофе
7 декабря 2023 г.

Саудовская Аравия и ОАЭ не признают юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест российского президента, обвиняемого в военных преступлениях в Украине.

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Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Абу-Даби
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Абу-ДабиФото: ABDULLA AL-BEDWAWI/AFP

Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами этих государств. В Абу-Даби его принял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а в Эр-Рияде - наследный принц и председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Большая часть переговоров в обеих странах проходила за закрытыми дверями - сначала в составе делегаций, а затем один на один. Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, так и международные темы, в частности палестино-израильский конфликт и война в Украине. С саудовским наследным принцем Путин также обсудил сотрудничество двух стран в ОПЕК+.

В ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию самолет Путина сопровождали российские истребители из-за непредсказуемой ситуации в регионе, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7 декабря Путин возвращается в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

ОАЭ и Саудовская Аравия не участвуют в работе МУС

Это первая поездка Путина на Ближний Восток после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию МУС и не участвуют в его работе. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащий с Россией Китай, а также побывал на территориях Украины, оккупированных РФ.

Международный уголовный суд обвинил Путина в военных преступлениях в Украине, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Кремль отверг это обвинение и объявил ордер МУС юридически ничтожным. Тем не менее российский президент предпочитал избегать поездок на недавние международные конференции, а в Индию для участия в саммите G20 отправил министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя Индия даже не является подписантом Римского статута МУС.

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