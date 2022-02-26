Путин, Лавров и Мишустин вошли в официальный санкционный список ЕС

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования на восточный фланг для сдерживания России. DW следит за развитием событий субботы, 26 февраля (время московское).
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Эстония и Латвия объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Ранее это же решение приняли Чехия, Польша и Болгария. Первой страной, запретившей в своем небе полеты российским авиакомпаниям, стала Великобритания.
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ЕС официально опубликовал обновленный санкционный список против России из-за военного вторжения в Украину. В него попали президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев, экс-премьер и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Санкции также введены против некоторых депутатов Госдумы.
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Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом правительство Нидерландов сообщило в письме в парламент страны. "Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", - цитирует письмо агентство Reuters. Правительство также сообщило, что в связи с ухудшением безопасности посольство Нидерландов будет переведено из Львова в польский город Ярослав.
++13.20++
Министерство обороны Украины открывает "горячую линию" для родственников российских военных, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook. Позвонив туда, они могут выяснить, живы ли их родные, взятые в плен, есть ли у них ранения, а в случае гибели - выяснить, как забрать тело.
Хроника событий 26 февраля 00.00 - 13.20 >>>
Хроника событий 25 февраля >>>
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