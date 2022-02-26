Путин, Лавров и Мишустин вошли в официальный санкционный список ЕС

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования на восточный фланг для сдерживания России. DW следит за развитием событий субботы, 26 февраля (время московское).

++14.15++

Эстония и Латвия объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Ранее это же решение приняли Чехия, Польша и Болгария. Первой страной, запретившей в своем небе полеты российским авиакомпаниям, стала Великобритания.

++14.00++

ЕС официально опубликовал обновленный санкционный список против России из-за военного вторжения в Украину. В него попали президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев, экс-премьер и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Санкции также введены против некоторых депутатов Госдумы.

++13.50++

Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом правительство Нидерландов сообщило в письме в парламент страны. "Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", - цитирует письмо агентство Reuters. Правительство также сообщило, что в связи с ухудшением безопасности посольство Нидерландов будет переведено из Львова в польский город Ярослав.

++13.20++

Министерство обороны Украины открывает "горячую линию" для родственников российских военных, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook. Позвонив туда, они могут выяснить, живы ли их родные, взятые в плен, есть ли у них ранения, а в случае гибели - выяснить, как забрать тело.

Хроника событий 26 февраля 00.00 - 13.20 >>>

Хроника событий 25 февраля >>>

Смотрите также:

Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

Акции солидарности с Украиной Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

Акции солидарности с Украиной Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

Акции солидарности с Украиной Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

Акции солидарности с Украиной "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

Акции солидарности с Украиной Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

Акции солидарности с Украиной Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

Акции солидарности с Украиной Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

Акции солидарности с Украиной Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия. Автор: Николай Пермяков

