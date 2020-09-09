Протесты в Беларуси: адвокат Колесниковой подала заявление в СК Беларуси об угрозах убийства

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 10 сентября (время московское).
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Штаб Виктора Бабарико сообщил о подаче адвокатом Марии Колесниковой Людмилой Казак в СК заявления о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников КГБ РБ и ГУБОПиК РБ. "В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси", - указывается далее.
В заявлении Марии Колесниковой указаны конкретные фамилии и должности людей, оказывавших на нее психологическое давление. "Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа", - заявила Мария Колесникова.
Лукашенко заявил о недостаточной активности Генпрокуратуры
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что уже в текущем году ситуация в стране должна стабилизироваться. При представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси глава государства заявил, что "не видит той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду". "Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности", - цитирует его слова БелТА. Лукашенко также указал, что "власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал". "Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - указал он.
Предприятие "Беларуськалий" в Солигорске
++10.35++
Стачком "Беларуськалия" сообщил, что шахтеру Юрию Корзуну с применением силы разрезали наручники, которыми он в знак протеста приковал себя к оборудованию. Его вынесли из шахты и доставили в больницу.
В СИЗО проходит допрос Колесниковой
++10.10++
В 10 часов начался допрос арестованного члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой в СИЗО, сообщили корреспонденту DW в штабе Виктора Бабарико.
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В Солигорске шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию и намерен оставаться в шахте до тех пор, пока не начнется выполнение требований, сообщил в Telegram стачком ОАО "Беларуськалий". В обращении к генеральному директору компании Корзун пишет, что несогласен с прямым давлением руководства на коллектив, который выступает против фальсификации результатов президентских выборов, применения силы против мирных граждан со стороны правоохранителей и начала правового дефолта в стране.
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Автор: Владимир Дорохов