После задержания в Минске корреспондента DW отпустили

В Минске в субботу вечером, 29 августа, на короткое время задержали корреспондента DW Павлюка Быковского. Журналист освещал женскую протестную акцию в столице Беларуси и был в жилетке с надписью "Пресса".

После задержания Быковского повезли в Октябрьское РУВД, но через 15-20 минут отпустили. Журналисту сказали, что его перепутали с представителями другого СМИ. "Извинились и привезли на станцию метро, около которой задержали", - рассказал Павлюк Быковский.

DW призвала не препятствовать работе журналистов

Напомним, 27 августа в Минске задержали еще одну корреспондентку DW Александру Богуславскую, когда она вела репортаж для DW с акции протеста. Ее продержали в РУВД около шести часов, требовали разблокировать сотовый телефон, но она отказалась сделать это. В итоге телефон изъяли и вернули только на следующий день. У Богуславской, как и у Быковского, имеется аккредитация при МИД Беларуси.

28 августа главный редактор медиакомпании Deutsche Welle Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge) выразила глубокое возмущение задержанием аккредитованной корреспондентки DW и призвала не препятствовать работе журналистов в Беларуси. "Эти мнимые проверки личных документов представляют собой надуманные попытки затруднить независимое освещение событий и лишить людей информации. Это еще одна атака на свободу печати в Беларуси", - заявила она.

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