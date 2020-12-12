Протесты в Беларуси: судебный конвейер не останавливается

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 19 декабря (время московское).
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Сразу несколько административных и уголовных дел, связанных с протестами против фальсификации президентских выборов, было рассмотрено в Беларуси в пятницу, 18 декабря.
Так, на 23 декабря перенесено рассмотрение дела против Дмитрия Щурко из Бреста, которого обвиняют в краже рации у омоновца на воскресном марше 20 сентября, сообщается в обзоре, опубликованном на сайте телекомпании "Белсат".
На 22 декабря перенесено вынесение приговор по уголовному делу в связи с блокированием дороги в Серебрянке. По этому делу проходят Артур Булавский, несовершеннолетний Максим Бабич и бывшая журналистка "Народной воли" Ольга Класковская.
За сообщение милиционера в Telegram-чате Дмитрия Кулакова из Витебска приговорили к 3,5 годам ограничения свободы. По аналогичному обвинению возбуждено уголовное дело против 21-летней минчанки.
На 21 декабря перенесено административное дело Марии Амасович, задержанной 6 декабря с бело-красными воздушными шариками в Витебске.
Ранее правозащитный центр "Весна" сообщал о том, что за весь период, прошедший сначала массовых протестов в Беларуси, властями было возбуждено более 900 только уголовных дел.
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Автор: Наталья Позднякова