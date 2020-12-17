Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Вслед за Евросоюзом Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Казначейства Ее Величества. Британское дополнение к санкционному списку воспроизводит аналогичный документ ЕС, опубликованный 17 декабря.

Так, в новый черный список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также упомянут глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, супруга которого - пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт - была внесена в предыдущий санкционный перечень.

Санкционный список из семи юридических лиц

Великобритания и Евросоюз также наложили санкции на семь учреждений и компаний - в основном это предприятия оборонной промышленности: "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, "Агат - электромеханический завод", где создаются автоматизированные системы управления и электроника, МЗКТ, выпускающий колесные базы для различных комплексов вооружений, а также "Белтехэкспорт", продающий военную технику за рубеж.

Остальные фигуранты списка - это управление делами президента Республики Беларусь, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО "Синезис".

Всего черный список насчитывает уже 88 человек и семь юридических лиц. Санкции были ведены из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста. Штрафные меры наложены также на Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их возможные активы на территории Великобритании и ЕС подлежат заморозке.

Массовые протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не прекращаются массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке результатов голосования, жестко пресекаются силовиками.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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