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Утечка газа из "Северного потока" - фото предоставлено береговой охраной Швеции
Утечка газа из "Северного потока" - фото предоставлено береговой охраной ШвецииФото: The Swedish Coast Guard/abaca/picture alliance
ПолитикаГермания

Прокуратура ФРГ расследует саботаж на "Северных потоках"

23 мин. назад

Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование предполагаемого саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Расследование поручено Федеральному ведомству по уголовным делам и Федеральной полиции.

https://www.dw.com/ru/prokuratura-frg-nacala-rassledovanie-sabotaza-na-severnyh-potokah/a-63398028

Федеральная прокуратура Германии в понедельник, 10 октября, сообщила, что начала расследование предполагаемых взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Расследование поручено Федеральному ведомству по уголовным делам и Федеральной полиции.

"Имеются достаточные фактические данные о том, что оба газопровода были намеренно повреждены с помощью по меньшей мере двух взрывов", - говорится в сообщении ведомства. В федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность страны.

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заверил, что власти Германии вместе с европейскими партнерами выяснят, кто несет ответственность за этот саботаж. "Мы не позволим нас запугать атакой на газопроводы "Северный поток", - сказал он журналистам.

"Северные потоки" были разрушены преднамеренно

Утечки газа сначала из двух ниткок "Северного потока", а затем и из "Северного потока - 2" были обнаружены в ночь на 26 сентября в исключительной экономической зоне Дании и Швеции северо-восточнее острова Борнхольм. Ранее сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечки прекратились в первых числах октября. 9 октября стало известно, что расследование аварии начала полиция Германии совместно с бундесвером: к Борнхольму отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб.

Неделей ранее к расследованию обстоятельств произошедшего приступили власти Швеции, направившие к месту происшествия подводную лодку. По итогам обследования шведские власти заявили, что "Северные потоки" были разрушены преднамеренными взрывами.

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