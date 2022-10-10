Прокуратура ФРГ расследует саботаж на "Северных потоках"
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Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование предполагаемого саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Расследование поручено Федеральному ведомству по уголовным делам и Федеральной полиции.
Федеральная прокуратура Германии в понедельник, 10 октября, сообщила, что начала расследование предполагаемых взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Расследование поручено Федеральному ведомству по уголовным делам и Федеральной полиции.
"Имеются достаточные фактические данные о том, что оба газопровода были намеренно повреждены с помощью по меньшей мере двух взрывов", - говорится в сообщении ведомства. В федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность страны.
Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заверил, что власти Германии вместе с европейскими партнерами выяснят, кто несет ответственность за этот саботаж. "Мы не позволим нас запугать атакой на газопроводы "Северный поток", - сказал он журналистам.
В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечки прекратились в первых числах октября. 9 октября стало известно, что расследование аварии начала полиция Германии совместно с бундесвером: к Борнхольму отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб.