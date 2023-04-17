Приговор Кара-Мурзе и другие события 418-го дня войны

На 418-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 17 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы

Московский городской суд приговорил оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Дело рассматривал судья Сергей Подопригоров, являющийся фигурантом санкционного "списка Магнитского", который был принят в том числе в результате усилий Кара-Мурзы. Политик был арестован 22 апреля 2022 года по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Предположительно, причиной стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине. Кроме того, против оппозиционера были выдвинуты обвинения в государственной измене и осуществлении деятельности "нежелательной" организации (политик был координатором движения "Открытая Россия"). Сам Кара-Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Приговор политику резко осудили на Западе. В частности, в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, оппубликованном пресс-службой европейского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "сегодняшнее возмутительно суровое решение суда еще раз наглядно демонстрирует политическое злоупотребление судебной властью с целью давления на активистов, правозащитников и любые голоса, выступающие против незаконной агрессивной войны России против Украины". Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, назвал приговор Кара-Мурзе "незаконным, бессовестным и фашистским".

Gulagu.net опубликовал показания "вагнеровцев" об убийствах в Украине

Проект Gulagu.net опубликовал показания двух бывших заключенных российских колоний, затем служивших командирами подразделений ЧВК "Вагнер", - Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Оба помилованных президентским указом в своих подробных показаниях, которые давали на протяжении недели основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину, сообщили "леденящие душу жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков, подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и т.н. "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев), зачистках жилых домов с убийством всех, в том числе детей", говорится в пояснении к видео на YouTube-канале "Гулагу.нет". По утверждениям обоих экс-командиров подразделений ЧВК "Вагнер", "лично Евгений Пригожин отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах, а также одобрял террористические методы и жестокость". Свидетельства бывших "вагнеровцев", как и то являются ли люди на видео теми, за кого себя выдают, пока не получили подтверждения из других источников.

Киев отверг предложение Ирака о посредничестве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отклонил предложение Ирака выступить посредником на переговорах с Москвой. В ходе визита в Багдад он вновь заявил, что Киев не намерен участвовать в мирных переговорах, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории. Кулеба подчеркнул, что в то время, как Украина рассматривает "Ирак как страну, которая способна навести мосты, <...> Россия идет в наступление <...>, и это самое большое препятствие на пути к миру".

По словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность" и "готов быть на службе мира". "Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира", - приводит агентство AP его слова на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

Зерновая сделка под угрозой срыва

Полсотни судов с украинским зерном заблокированы Россией в Черном море, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Последствия войны затрагивают всех нас, - написал он в Twitter. - Россия вновь блокирует в Черном море 50 судов с насущно необходимым зерном. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействие экспорту через коридоры солидарности, которые позволили доставить миру 25 млн тонн зерна".

Информацию подтвердили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. По данным ведомства, Россия в территориальных водах Турции заблокировала инспектирование судов, следовавших через пролив Босфор в рамках зернового коридора, "Российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений зерновой инициативы, - указывается в сообщении. - Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать продовольствие как оружие".

Генштаб ВСУ: "В эпицентре боевых действий - Бахмут и Марьинка"

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка Николаевской области, а также 42 авиационных удара. "Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура", - отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook

Несмотря на значительные потери, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, указывает украинский Генштаб. "В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника", - сообщается далее. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов, сбиты 4 вражеских беспилотника (2 - типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

При этом, по данным Минобороны РФ, российские "штурмовые отряды" за прошедшие сутки взяли под свой контроль еще два квартала Бахмута - на северо-западе и в центральной части города. По данным российского военного ведомства, украинские потери на этом направлении за сутки превысили 270 военнослужащих и один танк.

Newsweek: наступление Украины начнется 30 апреля

Из утечки обнародованных три недели назад "документов американской разведки" следует, что планируемое контрнаступление украинских сил должно начаться 30 апреля, пишет Newsweek. Как следует из одного из 20 проанализированных Newsweek документов, в украинском наступлении планируется задействовать девять бригад. "Общее количество техники, необходимое для них, составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники и 147 единиц артиллерии плюс поставка 571 американского бронированного автомобиля HMMWV", - цитирует издание. Из документа также следует, что "вся подготовка украинских войск США и союзниками проводится за пределами Украины".

Украинцев в плену подвергали пыткам

Подавляющее большинство, 86 процентов, украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена, заявили о применении по отношению к ним пыток. Такие данные привел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде". Он не стал уточнять, какими именно видами пыток подвергались украинские военные, объяснив, что это может привести к ужесточению обращения с военнопленными, до сих пор удерживаемыми в России.

Украинский омбудсмен также рассказал, что за последние девять месяцев получены десятки видеозаписей публичных казней пленных бойцов ВСУ российскими военнослужащими.

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