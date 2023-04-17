  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Украинские военные
Фото: Roman Chop/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

СМИ назвали предполагаемую дату контрнаступления Украины

Виталий Кропман
15 мин. назад

В наступлении ВСУ могут быть задействованы девять бригад, которым необходимы 253 танка, 480 автомобилей и 147 единиц артиллерии, следует из предполагаемых документов американской разведки, пишет Newsweek.

https://p.dw.com/p/4QCCJ

Американское издание Newsweek утверждает, что планируемое наступление Украины начнется 30 апреля. Как указывает издание в понедельник, 17 апреля, это следует из "документов американской разведки", обнародованных три недели назад. "Документы, помеченные грифом "секретно" и "совершенно секретно", дают важное представление о ходе войны в Украине", - отмечается в статье.

Как следует из одного из 20 опубликованных Newsweek документов в украинском наступлении планируется задействовать девять бригад. "Общее количество техники, необходимое для них, "составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники и 147 единиц артиллерии плюс поставка 571 американского бронированного автомобиля HMMWV", - отмечается в тексте. Кроме того, из документа следует, что "вся подготовка украинских войск США и союзниками проводится за пределами Украины".

Подлинность документов не подтверждена. Эксперты отмечали, что некоторые из них как минимум были частично отредактированы.

Каким образом публикация "секретных документов" скажется на планах Украины, пока неизвестно. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил американскому телеканалу ABC News, что на "реальные результаты наступательных операций" утечка не повлияет.

Смотрите также:

Бен Ходжес: "Крым - это решающий участок"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Слив секретных документов о контрнаступлении, чего Макрон сумел добиться в Пекине. DW Новости (07.04.2023)

Слив секретных документов о контрнаступлении, чего Макрон сумел добиться в Пекине. DW Новости (07.04.2023)

Украина готовится к контрнаступлению. На этому фоне газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон расследует слив секретных военных документов, которые связаны с подготовкой украинских военных.
7 апреля 2023 г.29:48 мин.
external

Что грозит основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу после экстрадиции в США (10.12.2021)

Что грозит основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу после экстрадиции в США (10.12.2021)

Суд в Лондоне принял решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Там его хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.
Политика10 декабря 2021 г.02:12 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза в суде

На Западе резко осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе

Правосудие и закон4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Владимир Кара-Мурза в зале суда

"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

Права человека3 мин. назад
Карикатура - судья в очках с надписью "25" ударяет молотком, вынося приговор Владимиру Кара-Мурзе за "фейки" об армии и "госизмену"

Приговор Кара-Мурзе: когда Фемида в России слепа на 25 лет

Приговор Кара-Мурзе: когда Фемида в России слепа на 25 лет

Политика1 ч. назад
Нефтепровод "Дружба"

Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Конфликты16 апреля 2023 г.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель

Меркель вручат орден, но споры об ее наследии продолжаются

Меркель вручат орден, но споры об ее наследии продолжаются

Политика16 апреля 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский

Новые санкции Украины и другие события 416-го дня войны

Новые санкции Украины и другие события 416-го дня войны

Политика15 апреля 2023 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Крым в обмен на мир?

Крым в обмен на мир?

Политика15 апреля 2023 г.29:59 мин.
На главную страницу