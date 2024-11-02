При обстреле Израиля со стороны Ливана пострадали 19 человек

По данным израильских военных, две из выпущенных с территории Ливана ракет были перехвачены, одна упала на открытой местности.

Не менее 19 человек получили ранения в результате ракетного удара со стороны Ливана по центральной части Израиля. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили информагентства Reuters и AFP со ссылкой на израильскую полицию.

По ее данным, все пострадавшие, четверо из которых находились "в состоянии средней тяжести", были госпитализированы.

Ранее израильская национальная медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщила об 11 пострадавших в арабском городе Тира, расположенном в округе Шарон. По данным службы скорой помощи, три человека получили ранения средней тяжести, остальные восемь - легкие.

ЦАХАЛ заявил о пуске трех снарядов с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что в ночь на 2 ноября сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов в центральной части страны. По данным ЦАХАЛ, с территории Ливана в сторону Израиля были запущены три ракеты, две из них были перехвачены, одна ракета упала на открытой местности.

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", в свою очередь, заявило о новой ракетной атаке против базы израильской военной разведки возле Тель-Авива.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.