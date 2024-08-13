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Президиум СДПГ поддерживает размещение ракет США в Германии

Жан Рофе
13 августа 2024 г.

Размещение американского оружия на территории ФРГ - это не конфронтационное перевооружение, а укрепление обороноспособности, заявило руководство социал-демократов.

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Американская крылатая ракета Tomahawk (фото из архива)
Американская крылатая ракета Tomahawk (фото из архива)Фото: Everett Collection/picture alliance

Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил в поддержку размещения на территории страны дальнобойных вооружений США. Об этом в понедельник, 12 августа, пишут агентство dpa и журнал Der Spiegel со ссылкой на документ, принятый руководством партии.

"Как СДПГ, мы берем на себя ответственность за то, чтобы ни один ребенок, родившийся сегодня в Германии, больше не столкнулся с войной", - говорится в тексте. В нем отмечается, что соглашение правительства ФРГ с администрацией США о временном размещении в Германии крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем оружия является "важным строительным блоком" для этого.

Ракеты Tomahawk в Германии - с 2026 года

В рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено, что с 2026 года США разместят на территории ФРГ дальнобойные ракеты, способные достигать территории России. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk с дальностью поражения до 2500 км и экспериментальных гиперзвуковых системах оружия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну". А на вопрос, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Однако решение о размещении американского оружия стало неожиданностью для многих членов бундестага. Ряд политиков призвали поставить вопрос о размещении ракет на немецкой земле на обсуждение парламента. Среди прочего такие призывы звучали и со стороны депутатов входящей в правящую коалицию СДПГ. Председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) выразил обеспокоенность, что подобные действия могут способствовать военной эскалации.

"Ядерное вооружение систем не планируется"

Руководство СДПГ подчеркивает, что размещение оружия США в Германии - это не конфронтационное перевооружение, а укрепление обороноспособности с помощью систем вооружения, которыми Россия располагает уже много лет. "Планируемое оружие будет оснащено обычными боеголовками и размещено на существующих военных объектах США в Западной Германии. Ядерное вооружение систем не планируется", - говорится в документе.

Кроме того, в СДПГ отметили, что партия создаст пространство для диалога со своими членами и гражданами в ближайшие недели и месяцы. Бундестаг будет также активно заниматься этим вопросом после летних парламентских каникул.

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