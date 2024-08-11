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Министр финансов ФРГ поддержал размещение в стране ракет США

Кирилл Шестаков
11 августа 2024 г.

Развертывание американского оружия на территории Германии внесет вклад в сдерживание России, заявил лидер СвДП Кристиан Линднер.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер
Министр финансов ФРГ Кристиан ЛинднерФото: picture alliance / dts-Agentur

Министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) поддержал размещение в стране дальнобойных ракет США. "Германия уже много лет находится в пределах досягаемости российских ракет с ядерным зарядом. Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания", - заявил министр в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в ночь на воскресенье, 11 августа. По мнению Линднера, планируемое развертывание ракет средней дальности - "важный вклад в это дело".

Политик также отметил, что страны ЕС должны направлять больше "дипломатического внимания" в сторону США независимо от результатов предстоящих там президентских выборов. "Мы должны сделать все возможное, чтобы убедить США в том, что участие в делах Европы отвечает их собственным интересам", - заявил Линднер.

Шольц: Оружие США в Германии поможет "предотвратить войну"

В рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено, что с 2026 года США разместят на территории ФРГ дальнобойные ракеты, способные достигать территории России. В их число войдут крылатые ракеты Tomahawk с дальностью поражения до 2500 км, ракеты SM-6 и новые гиперзвуковые системы оружия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну" с РФ.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пригрозил ответить "зеркальными мерами" на размещение оружия США в Германии. В Кремле также заявили, что "Европа находится в прицеле" российских ракет.

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