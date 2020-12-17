 Президент ФРГ потребовал немедленного освобождения Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2021

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Германия

Президент ФРГ потребовал немедленного освобождения Навального

Надежды на всестороннее партнерство Германии с Россией не оправдались, заявил президент ФРГ на ежегодном собрании Восточного комитета немецкой экономики. Он обвинил власти РФ в нарушении международных обязательств.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Приговор Алексею Навальному  и заключение в тюрьму человека, который пережил попытку отравления, совершенную у него на родине, не только цинично, но и противоречит верховенству закона, поэтому Навальный должен быть немедленно освобожден. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 25 февраля, в приветственной речи на открытии ежегодного собрания Восточного комитета немецкой экономики, которое в этом году прошло в онлайн-режиме. По его словам, "российское правительство всеми своими действиями нарушает обязательства по защите прав человека, взятые на себя на национальном и международном уровне".

"Надежды ФРГ на всестороннее партнерство с РФ не оправдались"

Надежды Германии на всестороннее партнерство с Россией, к которому призывали члены Восточного комитета немецкой экономики, не оправдались, констатировал Штайнмайер. Он отметил, что на отношениях ФРГ и РФ негативно сказывается продолжающийся конфликт на востоке Украины и российская "аннексия Крыма, противоречащая международному праву". Президент также подчеркнул, что Германия и Европа не могут молчаливо наблюдать за тем, как в России со всех сторон ограничивается "пространство для свободного выражения мнений и развития российского гражданского общества".

Руководство России, считает Штайнмайер, все больше усиливает курс на самоизоляцию, и меньше, чем когда-либо за последние три десятилетия, смотрит на Европу "как на источник модернизации и ориентир для будущего". Вместе с тем он предостерег Германию от того, чтобы ответить на эту политику "отсутствием интереса к России, равнодушием или ее изоляцией". "Мы должны действовать очень осторожно, чтобы полностью не разорвать отношения", - предупредил Штайнмайер.

В этой связи президент ФРГ привел в пример администрацию Соединенных Штатов, которая, по его словам, "справедливо критикует Москву, но в то же время работает над подписанием важных соглашений с Россией, таких как Договор о стратегических наступательных вооружениях  (СНВ-3)". Эти соглашения, подчеркнул Штайнмайер, "способствуют стратегической стабильности и поэтому также отвечают нашим интересам".

За последние 20 лет многие мосты между Востоком и Западом утратили прочную основу, с сожалением отметил президент ФРГ, и это, на его взгляд, вызывает тревогу - особенно в период глобальных кризисов. Обращаясь напрямую к руководству России, Штайнмайер напомнил, что и Москва, и Берлин несут "ответственность за будущее мирной Европы и будущих поколений".

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    Автор: Андрей Гурков


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