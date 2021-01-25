Навальный удостоен премии Женевского форума по правам человека

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному присуждена Премия мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Об этом сообщается на сайте Навального в четверг, 25 февраля. В письме организаторов форума, опубликованном в записи, говорится, что Навальный "был избран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права".

Вручение премии запланировано на 8 июня. Организаторы Форума выразили надежду на то, что Алексей Навальный "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". Если Навальный будет находиться в заключении, организаторы планируют пригласить на вручение премии "кого-нибудь из членов его семьи, например Дарью Навальную", говорится далее в сообщении.

Женевский форум по правам человека проводится ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организуют 25 правозащитных неправительственных организаций, которые также ежегодно вручают Премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления запрещенным веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Протест против приговора Навальному в Санкт-Петербурге, 31 января

По всей России и в других странах 23, 31 января и 2 февраля состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны более 11 тысяч человек. Ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

20 февраля прошли сразу два суда над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше", но вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. На процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей.

Смотрите также: