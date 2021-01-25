Навальный удостоен премии Женевского форума по правам человека

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному присуждена Премия мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Об этом сообщается на сайте Навального в четверг, 25 февраля. В письме организаторов форума, опубликованном в записи, говорится, что Навальный "был избран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права".
Вручение премии запланировано на 8 июня. Организаторы Форума выразили надежду на то, что Алексей Навальный "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". Если Навальный будет находиться в заключении, организаторы планируют пригласить на вручение премии "кого-нибудь из членов его семьи, например Дарью Навальную", говорится далее в сообщении.
Женевский форум по правам человека проводится ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организуют 25 правозащитных неправительственных организаций, которые также ежегодно вручают Премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
Дело Алексея Навального
Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления запрещенным веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.
Протест против приговора Навальному в Санкт-Петербурге, 31 января
По всей России и в других странах 23, 31 января и 2 февраля состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны более 11 тысяч человек. Ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.
20 февраля прошли сразу два суда над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше", но вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. На процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей.
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Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман