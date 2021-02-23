Лишение Навального статуса узника совести: что говорят в Германии?

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) отказалась от своего решения признать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести. Эта новость вызвала широкий резонанс - как в России, так и за ее пределами. Решение AI не оставили без внимания и в Германии. Представители крупнейших партий ФРГ поделились с DW своим мнением по этому вопросу.

Спорные высказывания Навального

Во вторник, 23 февраля, американский журналист Аарон Мате сообщил в Twitter об электронном письме представителя британского отделения AI, в котором указывается, что организация больше не может считать Навального узником совести. Согласно документу, скрин которого журналист опубликовал на своей странице, поводом для такого решения послужил тот факт, что оппозиционер ранее выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от сделанных в этой связи заявлений. В письме, в частности, указывается на наличие множества старых видео и постов в соцсетях, в которых Навальный делает спорные заявления.

В AI между тем подтвердили, что организация больше не будет использовать в отношении Навального определение узник совести. "Наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech ("риторика ненависти". - Ред.)", - заявил медиаменеджер AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев в ответ на запрос "Медиазоны".

Призыв AI освободить Навального остается в силе

Несмотря на это в AI подчеркивают, что призыв организации освободить Алексея Навального остается в силе. Арест оппозиционера и решение суда, согласно которому Навальный должен отбывать срок в колонии общего режима, являются произвольными и политически мотивированными, говорится в сообщении немецкого отделения организации.

В AI заверяют, что продолжат добиваться освобождения Навального

"Кампания AI с целью положить конец вопиющей несправедливости, которая имела и имеет место в отношении Навального и многих других граждан России, будет продолжаться - вне зависимости от того, считает ли Amnesty Навального узником совести", - указано в документе.

"Узник совести - это конкретный статус, основанный на ряде внутренних критериев AI. Не должно быть путаницы: ничего из сказанного Навальным в прошлом не оправдывает его нынешнее задержание, которое является чисто политическим. Навальный был произвольно задержан за осуществление своего права на свободу выражения мнения. По этой причине мы продолжаем кампанию за его немедленное освобождение", - говорится в заявлении главы Amnesty International Джули Верхар.

"Навальный должен был извиниться за свои высказывания"

Член комитета Европарламента по иностранным делам, евродепутат от немецких "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon) восприняла решение AI неоднозначно.

Виола фон Крамон

"Я, конечно же, могу понять аргументацию AI", - говорит фон Крамон. На ее взгляд, заявления Навального, сделанные в середине 2000-х годов, "однозначно следует квалифицировать как националистские и расистские". "Он никогда от них публично не отрекался, совсем наоборот. Многим, в том числе и в Европарламенте, от этих высказываний всегда становилось дурно", - отмечает фон Крамон.

Евродепутат считает, что Навальный должен был извиниться за свои слова. "Будь то страны Южного Кавказа, рабочие из Центральной Азии или Крым - в последние недели и месяцы он должен был разобраться со всеми этими высказываниями и извиниться. Но он этого не сделал", - сетует фон Крамон. Вместе с тем она признает, что Навальный по-прежнему остается политическим заключенным. "Он сейчас находится в тюрьме за свою политическую деятельность, а не за преступление, факт совершения которого можно объективно доказать", - подчеркнула евродепутат из Германии.

"Правами человека обладают все без исключения"

Схожего мнения придерживается и депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл-Хайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner).

Акция протеста в Москве 31 января 2021 года

Правами человека обладают все без исключения - вне зависимости от того, считаем ли мы их своими друзьями и являются ли они политзаключенными, подчеркивает политик. "В данном вопросе лишение Навального статуса (узника совести. - Ред.) не имеет особого значения. То, чего я требовал и продолжаю требовать, - это чтобы РФ стала правовым государством", - поясняет парламентарий.

"Нужно избегать героизации политических деятелей"

Того же требует и депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Произвольный тюремный приговор Алексею Навальному должен быть однозначно осужден, независимо от политической позиции Навального. Неудобные критики не должны устраняться с помощью целенаправленных репрессий или даже убийств", - подчеркнул он.

На его взгляд, тот, кто призывает к отмене несправедливого судебного решения, вовсе не обязательно разделяет позиции Навального, а руководствуется принципами конституционной демократии.

"Ее фундамент - это, в том числе, и способность проявлять терпимость к неудобным мнениям до тех пор, пока они не противоречат конституции. Хорошо известна решительная борьба Навального с повальной коррупцией путинской системы. За это он заслуживает большого признания", - отмечает Кизеветтер. Однако в то же время нужно проявлять осторожность и избегать героизации политических деятелей, исходя лишь из их заслуг на этом поприще, полагает немецкий политик.

Правительство ФРГ: "Вопрос о статусе Навального не столь важен"

На правительственной пресс-конференции корреспондент DW задал вопрос о том, считает ли официальный Берлин Алексея Навального политическим заключенным - так дословно в немецком языке называют узников совести.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) от прямого ответа, однако, уклонился. "Вопрос о его статусе в данный момент не столь важен. Мы требуем освобождения Навального по той причине, что он не должен находиться в тюрьме на основании судебного решения, которое ЕСПЧ признал произвольным еще в 2017 году", - подчеркнул Зайберт.

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