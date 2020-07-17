Прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже на Россию

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в агентурной деятельности гражданину ФРГ, который, по ее данным, сотрудничал с российскими разведслужбами. Обвинение предъявлено 12 февраля в суде Берлина, заявила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 25 февраля.

Подозреваемый - сотрудник компании техобслуживания бундестага

По информации ведомства, подозреваемый Йенс Ф. (Jens F.) работал в компании, которая в числе прочего выполняла заказы бундестага. При этом речь шла о техническом обслуживании переносных электрических приборов, используемых на объектах германского парламента. Подозреваемый имел доступ к планам этих объектов и не позднее чем с конца июля до начала сентября 2017 года по собственной инициативе решил передать эту информацию российским спецслужбам, указывается в заявлении.

Для этого Йенс Ф. сохранил данные в виде pdf-документов на носителе информации и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который по основной должности является сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (прежнее название – Главное разведывательное управление, ГРУ - Ред.), утверждает немецкое ведомство.

Дальнейшие детали дела не раскрываются.

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