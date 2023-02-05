Премьер Украины: В Одессе - 280 тысяч человек без света

На 347-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 5 февраля (время московское).

Украина обещает не бить новым дальнобойным оружием по РФ

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Украина не планирует использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами, для ударов по территории России, заявил министр обороны Алексей Резников. "Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", - сказал он на пресс-конференции.

Соединенные Штаты включили в пакет военной помощи на сумму 2,175 миллиарда долларов высокоточные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, в переводе - бомбы малого диаметра наземного базирования), управляемые с помощью системы GPS и способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. В то же время в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет 300 километров и которые уже долгое время просит у США Украина.

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ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Главное - обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла", - написал он в Telegram-канале .

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Российские войска утром нанесли массированный удар по Чернобаевке Херсонской области, сообщила военная администрация региона. "Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушениям подверглись и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным Херсонской ОВА, в результате обстрела один человек получил ранения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Под обстрел РФ утром также попал сам Херсон, где снарядами повредило здание местного лицея. "В результате обстрела в двухэтажном помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет", - сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Берлинская общественная организация CADUS передала партнерской организации в Киеве мобильный медицинский кабинет, сообщило посольство Германии в Украине. "Немцы искренне прилагают усилия, чтобы помочь Украине и верят в ее победу, - отметила посол Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) на встрече в Киеве с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. - Проведение тренингов, эвакуация людей из прифронтовых регионов, закупка медицинского оборудования и машин скорой помощи - это то, что спасает жизнь и дает веру в то, что вместе мы пройдем через эти сложные времена". По словам Фельдгузен, министерство иностранных дел ФРГ поддерживает совместные проекты немецких и украинских неправительственных организаций, в частности, предоставив CADUS 3,5 миллиона евро.

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В Воронежской области сбежали шестеро мобилизованных, сообщает Baza. По данным издания, мужчины в возрасте от 22 до 35 лет сошли с поезда в Воронеже без разрешения командования и скрылись в неизвестном направлении. "Ориентировки на них отправили в областные отделения полиции. Кроме того, из-за сбежавших мобилизованных в Москве и Подмосковье усилили наряды ДПС", - отмечает Baza. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Шмыгаль: В Одессе без света остаются 280 тысяч человек

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Из-за аварии на подстанции "Укрэнерго" в Одессе до 40 процентов потребителей, или около 280 тысяч человек, до сих пор остаются без электроснабжения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания в Одесской областной военной администрации. "За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре", - написал он в Telegram-канале . По словам премьера, ремонт на подстанции, где накануне произошла авария, идет без перерыва. Параллельно в Одессу везут мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей, добавил Шмыгаль. "Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути", - сказал он.

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что с 5 февраля в Одессе и Одесском районе электричество будут давать несколько раз в сутки. "Высвобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня обеспечивать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые два часа через восемь часов без света", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

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Нафтали Беннет и Владимир Путин (фото из архива) Фото: Sputnik/Evgeny Biyatov/Kremlin/REUTERS

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале войны Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. В интервью израильскому 12-му каналу, запись которого размещена на канале экс-премьера в YouTube , он рассказал, что это обещание президент РФ сделал дважды, когда Беннет, будучи премьер-министром Израиля, приехал в Москву в начале марта 2022 года, пытаясь выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта.

Как объяснил Беннет, он поехал в Москву по просьбе Зеленского, полагая, что есть небольшой промежуток времени, в течение которого можно будет договориться о прекращении войны. После Москвы Беннет отправился в Германию, на встречу с канцлером Олафом Шольцем, а затем - во Францию, Великобританию и США. "Все, что я сделал, было скоординировано с этими странами", - подчеркнул израильский политик.

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Украина в январе 2023 года в рамках "зерновой инициативы" экспортировала на четверть меньше агропродукции, чем в декабре прошлого года, сообщает министерство инфраструктуры. "77 судов экспортировали 3 миллиона тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы. Это на 25 процентов меньше объемов декабря", - говорится в сообщении в Facebook . В декабре Украина отправила 94 судна с 3,7 миллиона тонн агропродукции. Кроме того, как отмечается, подавляющее большинство стран получают украинскую агропродукцию с "огромными задержками во времени" из-за простоев судов в Босфоре. За шесть месяцев работы "зернового коридора" мир получил 19,7 миллиона тонн продовольствия, а должен был получить более 30 миллионов тонн при стабильном функционировании коридора, пишет Мининфраструктуры.

Украинские военные поехали в Европу осваивать комплексы SAMP/T

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Первые украинские подразделения зенитных ракетных войск отправлены в Европу на учения по работе с системами противовоздушной обороны SAMP/T, которые передадут Украине Франция и Италия. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Искренне благодарю правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", - говорится в сообщении Олещука.

По его словам, военные должны вернуться в Украину осенью с комплексами SAMP/T.

Хроника событий 5 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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