Убийце полицейского в Мангейме предъявлено обвинение

Федеральная прокуратура Германии предъявила беженцу из Афганистана обвинение в убийстве и покушении на убийство в пяти случаях. 31 мая в Мангейме он атаковал с ножом полицейского и участников митинга.

Спустя пять месяцев после нападения с ножом на полицейского в Мангейме предъявлено обвинение предполагаемому убийце. Афганец Сулейман А. подозревается в убийстве и пяти эпизодах покушения на убийство, а также в причинении тяжких телесных повреждений, соощила в среду, 6 ноября, Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

В заявлении также указывается, что Сулейман А. является сторонником террористической группировки "Исламское государство" и разделяет ее идеологию. Он хотел совершить атаку на людей, которых считал "неверными" и принял такое решение не позднее начала мая, заявило ведомство.

По его данным, 31 мая злоумышленник напал с ножом на членов критикующей ислам организации Pax Europa в Карлсруэ, в результате чего погиб полицейский и были ранены несколько человек. Их травмы были серьезными и потенциально опасными для жизни, сообщила прокуратура. По ее оценке, преступление было совершено по низменным мотивам. Решение об открытии основного производства по данному делу примет высший земельный суд в Штутгарте.

Резонансное нападение в Мангейме

25-летний беженец из Афганистана во время митинга движения Pax Europa в центре Мангейма атаковал с большим охотничьим ножом главного спикера на мероприятии, а затем - еще четырех человек, которые пришли на помощь пострадавшему.

После этого преступник набросился с ножом на подбежавшего полицейского Рувена Л. (Rouven L.) и нанес ему целенаправленные и сильные удары ножом в голову и туловище. 29-летний мужчина был прооперирован и введен в искусственную кому, 2 июня он скончался в больнице. Сам нападавший получил огнестрельное ранение и находился в отделении интенсивной терапии. 18 июня он был арестован.

Трагедия получила огромный резонанс в немецком обществе и подстегнула дискуссию об ограничении приема афганских беженцев и возможности депортации их на родину. Из-за особой значимости дела расследование взяла на себя Федеральная прокуратура.