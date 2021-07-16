 Правозащитники: экс-посол Беларуси в Словакии Лещеня находится в СИЗО | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.08.2021

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Беларусь

Правозащитники: экс-посол Беларуси в Словакии Лещеня находится в СИЗО

По данным центра "Весна", у Игоря Лещени прошел обыск, он помещен в изолятор на Окрестина. Дипломат поддержал протестующих в Беларуси, а позднее подал в отставку с поста посла в Словакии.

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня

Игорь Лещеня (фото из архива)

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня задержан и помещен в следственный изолятор в 1-м переулке Окрестина в Минске. Об этом правозащитный центр "Весна" сообщил в четверг, 12 августа. По его сведениям, днем ранее у дипломата прошел обыск.

В августе 2020 года посол выступил в поддержку участников массовых протестов, охвативших Беларусь после выборов президента. Лещеня раскритиковал действия силовиков, возродивших "традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века".

В том же месяце дипломат подал в отставку. В сентябре правитель Беларуси Александр Лукашенко лишил Лещеню дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную службу".

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    Автор: Янина Мороз


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