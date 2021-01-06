 Православные по всему миру встретили Рождество Христово | Новости из Германии о России | DW | 07.01.2021

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Россия

Православные по всему миру встретили Рождество Христово

В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.

Рождественская служба в православном храме в Боснии и Герцеговине (фото из архива)

Рождественская служба в православном храме в Боснии и Герцеговине (фото из архива)

Православные верующие по всему миру в ночь на четверг, 7 января, начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

В условиях пандемии коронавируса рождественская служба, которую совершил в храме Христа Спасителя глава Русской православной церкви (РПЦ), Патриарх Московский и всей Руси Кирилл, прошла с участием около 350 верующих. Обычно число участников праздничных богослужений в этом храме достигает многих тысяч человек.

Ранее, 2 января, глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион рекомендовал пожилым людям отказаться от посещения храмов на Рождество, чтобы избежать заражения коронавирусом, и смотреть вместо этого прямые трансляции богослужений.

Посещение храмов в условиях пандемии

В большинстве регионов России посещение церквей в условиях пандемии COVID-19 не запрещено, однако в некоторых приходах действуют ограничения на число верующих, находящихся в храме, а также рекомендации носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

7 января праздник Рождества Христова отмечают по юлианскому календарю. Им пользуется не только РПЦ, но и Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, православные Украины, а также афонские монастыри.  Церковь Чешских земель и Словакии празднует Рождество два раза: как 25 декабря, так и 7 января. В Польше христианские праздники в основном отмечают по юлианскому календарю. Однако если приход хочет продолжать жить по западному календарю (григорианскому), местный епископ может это разрешить.

Другие православные церкви пользуются новоюлианским календарем, до 2800 года полностью совпадающим с григорианским, по которому Рождество празднуют 25 декабря.

По юлианскому календарю встречают Рождество также многие католики восточного обряда (униаты) и часть российских протестантов.

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    Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.

  • Internationaler Weihnachtsmarkt Essen

    15 городов на рождественской карте Германии

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    Покидая Северный Рейн - Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.

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    Рождество по-нюрнбергски

    Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.

  • Площадь перед ратушей в городе Вернигероде

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Гарце

    Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.

  • Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в финансовой столице Европы

    Рождественский базар Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.

  • Один из рождественских базаров в Гамбурге

    15 городов на рождественской карте Германии

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    В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

  • Рождественский базар перед Старой ратушей в Бремене

    15 городов на рождественской карте Германии

    С бременскими музыкантами

    Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

  • Ярмарка около Эрфуртского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Тюрингии

    На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.

  • Рождественский базар в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Сувениры Рудных гор

    В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В 2019 году он проводится в 585-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.

  • Рождественский базар в Лейпциге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Лейпциге

    Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.

  • Christkindlmarkt на площади Мариенплац

    15 городов на рождественской карте Германии

    С баварским акцентом

    Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.

    Автор: Максим Нелюбин


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