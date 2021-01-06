Православные по всему миру встретили Рождество Христово

Православные верующие по всему миру в ночь на четверг, 7 января, начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

В условиях пандемии коронавируса рождественская служба, которую совершил в храме Христа Спасителя глава Русской православной церкви (РПЦ), Патриарх Московский и всей Руси Кирилл, прошла с участием около 350 верующих. Обычно число участников праздничных богослужений в этом храме достигает многих тысяч человек.

Ранее, 2 января, глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион рекомендовал пожилым людям отказаться от посещения храмов на Рождество, чтобы избежать заражения коронавирусом, и смотреть вместо этого прямые трансляции богослужений.

Посещение храмов в условиях пандемии

В большинстве регионов России посещение церквей в условиях пандемии COVID-19 не запрещено, однако в некоторых приходах действуют ограничения на число верующих, находящихся в храме, а также рекомендации носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

7 января праздник Рождества Христова отмечают по юлианскому календарю. Им пользуется не только РПЦ, но и Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, православные Украины, а также афонские монастыри. Церковь Чешских земель и Словакии празднует Рождество два раза: как 25 декабря, так и 7 января. В Польше христианские праздники в основном отмечают по юлианскому календарю. Однако если приход хочет продолжать жить по западному календарю (григорианскому), местный епископ может это разрешить.

Другие православные церкви пользуются новоюлианским календарем, до 2800 года полностью совпадающим с григорианским, по которому Рождество празднуют 25 декабря.

По юлианскому календарю встречают Рождество также многие католики восточного обряда (униаты) и часть российских протестантов.

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