 Особый бонус. После прививки - на сцену Эльбской филармонии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.11.2021

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По Германии

Особый бонус. После прививки - на сцену Эльбской филармонии (фото)

В Гамбурге прошла необычная акция по вакцинации против ковида. Перед новым архитектурными символом города выстроилась очень длинная очередь.

Акция по вакцинации в Эльбской филармонии. Гамбург

На сцене - не музыканты, а только что сделавшие прививку жители Гамбурга

Гамбург • В понедельник, 22 ноября, перед зданием Эльбской филармонии в Гамбурге выстроилась длинная очередь - не за билетами и не на выступление какого-то особенного оркестра, ансамбля, квартета, дуэта или мировой знаменитости.

В этот день в здании филармонии, открытой в 2017 году и сразу ставшей новым символом ганзейского города на Эльбе, давали не концерт, а возможность всем желающим сделать прививку против коронавирусной инфекции :  первую, вторую, третью - на выбор вакцинами Biontech, Moderna или Johnson & Johnson.

Время, то есть пятнадцать минут, которые нужно оставаться на месте после вакцинации, можно было скоротать на главной сцене - увидеть этот современный зал так, как его видят музыканты во время концертов. Прививки в этот день здесь сделали более 2200 человек. Акция прошла в филармонии уже в третий раз. 

За прививкой - в филармонию. Фотографии

Акция по вакцинации в Эльбской филармонии. Гамбург
Акция по вакцинации в Эльбской филармонии. Гамбург
Акция по вакцинации в Эльбской филармонии. Гамбург
Акция по вакцинации в Эльбской филармонии. Гамбург

Смотрите также:

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Оазис культуры в шумном порту

    Эльбскую филармонию построили архитекторы бюро Herzog & de Meuron, авторы музея Tate в Лондоне и Олимпийского стадиона в Пекине. Новый концертный зал в гамбургском порту возвышается на крыше бывшего товарного склада, возведенного в 60-е годы XX века. Между историческим основанием и футуристической надстройкой оставлен зазор, что позволило надежно изолировать внутренние помещения от внешних звуков.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Волнообразная метафорика

    Надстроенный объем состоит из частично изогнутых стеклянных панелей, которые образуют волны на фасаде здания и отражают небо, воду и городской ландшафт. Волнообразный фасад – это аллюзия и на движение звука. Гамбург известен своими музыкальными традициями. Здесь родился Иоганнес Брамс, устраивал премьеры своих опер юный Георг Фридрих Гендель, жил, творил и умер Карл Филипп Эмануэль Бах.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Смотровая терраса

    Открытие Эльбской филармонии проходило поэтапно. В ноябре 2016 года для публики открыли террасу на высоте 37 метров над землей, там, где заканчивается красный кирпич бывшего товарного склада и начинается монументальная конструкция из стекла. Архитекторы назвали эту террасу Площадью (Plaza).

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Дворец из стекла

    Новая конструкция выросла прямо из старого здания. Надстройка из стекла и стали весит 78 000 тонн. Стеклянный фасад площадью 16 000 квадратных метров собран из 1100 элементов различной формы, каждый весом 1,8 тонны. Все здание весит 200 000 тонн. Филармония в своей самой высокой точке достигает 110 метров. Таким образом, она чуть ниже церкви Святого Михаила, которая возвышается на 132 метра.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    С видом на город

    Площадь смотровой платформы - 4000 квадратных метров, что примерно сравнимо с размером Ратушной площади в Гамбурге. Вход на террасу свободный. В пространстве, отделенном от балкона панорамными окнами, расположатся бары, рестораны, театральные кассы и непосредственно вход в фойе филармонии.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Путь наверх

    Подняться на смотровую платформу можно на лифте или на эскалаторе длиной 82 метра. В интерьере Эльбской филармонии присутствует, однако, и красный кирпич, типичный для архитектуры Гамбурга.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Красный кирпич

    Красный керамический кирпич как строительный материал использовался в Северной Европе с XII века в первую очередь в регионах, где отсутствуют запасы природного камня. Этот ареал практически полностью совпадает с зоной влияния Ганзы, вследствие чего кирпичная готика стала символом этого могущественного союза городов. В Гамбурге в стиле ганзейской готики построены несколько церквей.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Не только музыка

    Эльбская филармония - это не просто зал для концертов, а целый культурный комплекс, призванный вдохнуть новую жизнь в не самый популярный индустриальный район Гамбурга. Новостройка на Эльбе вмещает в себя филармонический концертный зал на 2100 человек, зал камерной музыки на 550 слушателей, роскошный пятизвездочный отель с 244 номерами, апартаменты, рестораны, фитнес-зал и конференц-центр.

  • Deutschland Architekten bauen Penthouse für Elbphilharmonie - in Bayern (picture-alliance/dpa/Brückner Architekten)

    Эльбская филармония открылась

    Пентхаус над концертным залом

    В западной части стеклянной надстройки расположены 44 пентхауса, которые можно приобрести в частную собственность. Проектировало планировку роскошных квартир баварское бюро архитекторов Brückner Architekten.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Великолепная акустика

    Большой концертный зал Эльбской филармонии на 2100 посадочных мест облицован гипсовыми панелями, обеспечивающими оптимальное звучание в любой точке зала. На потолке укреплен гигантский рефлектор, равномерно распределяющий по залу звуковые волны.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Принцип виноградника

    Концертный зал спланирован по принципу "виноградника на склоне гор". В середине - сцена, вокруг нее террасообразно поднимаются ряды кресел для зрителей. Каждый слушатель должен быть удален от дирижера не более, чем на 30 метров.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Звездный час для оркестра

    Концертная программа на 2017 год состоит в основном из классической музыки. Однако, найдется в новом "оплоте высокой культуры" Гамбурга место также для поп- и джаз-музыки. Хозяином Эльбской филармонии будет Симфонический оркестр Северогерманского радио. Отныне этот коллектив с 70-летней биографией носит имя NDR Elbphilharmonie Orchester. Оркестр выступит в 71 из 83 концертов первого полугодия.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Сколько стоят билеты

    Билеты на концерты в Эльбской филармонии стоят в этом сезоне от 9,90 до 218,90 евро. В целом на все концерты в большом зале выпущено 120 000 билетов, из которых половина будет отдана держателям абонементов, а остальные поступят в розничную продажу. В будущем предусмотрена также продажа 5% всех билетов непосредственно перед началом концертов.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Концерты открытия

    На два концерта открытия - 11 и 12 января - билеты можно было получить по приглашению либо бесплатно, приняв участив в розыгрыше. На каждый концерт было разыграно по 500 билетов соответственно. На торжественном открытии среди почетных гостей были президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель.

  • Эльбская филармония

    Эльбская филармония открылась

    Престижный объект

    Нет сомнения, что многие гамбуржцы и гости ганзейского города хотя бы из любопытства сходят в новый храм культуры, в который будут приезжать именитые оркестры и исполнители со всего мира. А вот прогнозы на будущее пока туманны. Власти города надеются, что престижный объект который обошелся в 789 миллионов евро, хотя изначально планировалось потратить 77 миллионов, сможет когда-нибудь окупиться.

    Автор: Элла Володина


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Как "звучит" Эльбская филармония в Гамбурге  

Тайны Эльбской филармонии в Гамбурге  

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