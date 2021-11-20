Особый бонус. После прививки - на сцену Эльбской филармонии (фото)

Гамбург • В понедельник, 22 ноября, перед зданием Эльбской филармонии в Гамбурге выстроилась длинная очередь - не за билетами и не на выступление какого-то особенного оркестра, ансамбля, квартета, дуэта или мировой знаменитости.

В этот день в здании филармонии, открытой в 2017 году и сразу ставшей новым символом ганзейского города на Эльбе, давали не концерт, а возможность всем желающим сделать прививку против коронавирусной инфекции : первую, вторую, третью - на выбор вакцинами Biontech, Moderna или Johnson & Johnson.

Время, то есть пятнадцать минут, которые нужно оставаться на месте после вакцинации, можно было скоротать на главной сцене - увидеть этот современный зал так, как его видят музыканты во время концертов. Прививки в этот день здесь сделали более 2200 человек. Акция прошла в филармонии уже в третий раз.

За прививкой - в филармонию. Фотографии

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