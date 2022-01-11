Путин, музыка, прививки: чем может похвастаться Эльбская филармония

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Пять лет прошло после самого первого концерта в новом здании Эльбской филармонии в Гамбурге. Бывший баснословно дорогой долгострой теперь уже называют одним из чудес света. Чем примечательна "Эльфи" - в фотогалерее DW.
Возвышенные, абстрактные, мультяшные - витражные окна создают в церквях особую атмосферу. О необычных творениях знаменитых художников в немецких храмах - в фотогалерее DW.
19-летняя Зое Виз принадлежит к новому поколению поп-звезд, чьи открытость и искренность в песнях находят огромный отклик не только у ее ровесников, но и у более взрослой аудитории.
В Гамбурге прошла необычная акция по вакцинации против ковида. Перед новым архитектурными символом города выстроилась очень длинная очередь.
Эльбская филармония - больше не скандальный долгострой Германии. Строительство комплекса продлилось на семь лет дольше и обошлось в десять раз дороже, чем предполагалось изначально.
11 января 2017 года после завершения затянувшегося на 10 лет строительства в Гамбурге открылся новый культурный комплекс, снискавший славу своим архитектурным великолепием. (10.01.2017)
Скандальной славой овеяно строительство Эльбской филармонии, концертного комплекса, возводимого на крыше бывшего товарного склада в Гамбурге. (05.12.2014)