Путин, музыка, прививки: чем может похвастаться Эльбская филармония

Эльбская филармония: чудо света из Гамбурга

Магнит для туристов

"А ты уже был в филармонии?" - этот вопрос теперь часто звучит в Гамбурге. В Германии долго потешались над гамбургским долгостроем, но теперь немцы гордятся своей "Эльфи", хотя ее строительство продолжалось не три года, как планировалось, а 10 лет, и стоило не 77 миллионов евро, а в десять раз больше.