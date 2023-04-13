На 414-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 13 апреля (время московское).

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Мировой судья в Москве оштрафовал фонд Wikimedia Foundation еще на 2 млн рублей за неудаление из онлайн-энциклопедии "Википедия" информации о действиях вооруженных сил России в Украине, сообщают российские информагентства. Это уже пятый штраф по данной статье, которому подвергли компанию.

Польша просит Германию разрешить передать МиГ-29 Украине

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Власти Польши обратились к правительству Германии с просьбой разрешить поставку Украине истребителей советской разработки, пишет агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах. Речь идет о самолетах МиГ-29 из бывших запасов ГДР, которые Германия ранее передала Польше.

Хроника событий 13 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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