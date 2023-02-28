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Скриншот сайта "Википедии"
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO
ПолитикаРоссия

Суд в России оштрафовал "Википедию" из-за "дезинформации"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении статей о действиях российской армии в Украине. Ранее "Википедия" уже была оштрафована на 3 млн рублей за "фейки" о российской армии.

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление из онлайн-энциклопедии "Википедия" статей о действиях вооруженных сил России на войне в Украине, сообщила во вторник, 28 февраля, пресс-служба московских судов, уточнив, что ресурс признан виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

Конкретно речь идет о неудалении из "Википедии" статей о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также о размещении информации о действиях ВС РФ в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе войны.

Это уже четвертый штраф по данной статье, которому подвергли компанию. Ранее "Википедию" оштрафовали на 3 млн рублей за "фейки" о действиях российских военных в Украине, на 2 млн рублей за отказ удалять статьи про войну в Украине и на 2 млн рублей за размещение информации о способах производства пороха.

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