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Дарья ЛосикФото: Bogdana Alexandrowskaya/DW
Права человекаБеларусь

Дарья Лосик приговорена в Беларуси к двум годам колонии

Даниил Сотников
2 ч. назад

Жену блогера Игоря Лосика приговорили к двум годам лишения свободы за интервью телеканалу "Белсат" и слова о том, что ее муж осужден незаконно.

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Брестский областной суд приговорил жену осужденного блогера Игоря Лосика Дарью к двум годам лишения свободы в колонии. Как сообщило в четверг, 19 января, государственное агентство БелТА, судья признал Лосик виновной в содействии экстремистской деятельности.

Согласно обвинению, она дала интервью телеканалу "Белсат", который признан "экстремистским формированием". По версии прокуратуры, в беседе Лосик "позиционировала себя как жена политзаключенного" и давала "личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и отправление правосудия".

Дарье Лосик также вменяли в вину заявление, что ее муж осужден незаконно, и "призывы к родственникам других осужденных последовать ее примеру".

Игорь Лосик получил 15 лет по "делу Тихановского"

Блогер из Барановичей Игорь Лосик был задержан за полтора месяца до скандальных президентских выборов в Беларуси 2020 года в рамках так называемого "дела Тихановского". В декабре 2021 года его приговорили к 15 годам лишения свободы. Лосика признали виновным в "организации массовых беспорядков" и "разжигании социальной вражды".

В 2022 году Дарья Лосик записала несколько видео, адресованных "гражданину Лукашенко". В одном из них она заявила, что сама готова оказаться в колонии в обмен на то, что ее мужа освободят, и дадут возможность вместе с дочерью выехать из Беларуси.

Дарью Лосик задержали 18 октября прошлого года, с тех пор она находилась под стражей. Малолетняя дочь Лосиков осталась под присмотром бабушки и дедушки. 

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