В Беларуси судят политзаключенную Дарью Лосик

В Брестском областном суде в среду, 18 января, началось рассмотрение уголовного дела белорусской политзаключенной Дарьи Лосик - супруги блогера Игоря Лосика, осужденного по так называемому "делу Тихановского". Дарью судят по обвинению в "содействии экстремистской деятельности". Прокуратура попросила приговорить ее к двум годам колонии.

Основанием для возбуждения дела стало интервью Дарьи Лосик телеканалу "Белсат", который в Беларуси признан "экстремистским формированием". По версии прокуратуры, в беседе Лосик "позиционировала себя как жена политзаключенного" и давала "личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и отправление правосудия". Дарье также вменяется в вину заявление о том, что ее муж осужден незаконно.

Блогер из Барановичей Игорь Лосик, задержанный за полтора месяца до скандальных президентских выборов в Беларуси 2020 года, в декабре 2021 года был приговорен к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в "организации массовых беспорядков" и "разжигании социальной вражды". Дарью Лосик задержали 18 октября прошлого года, с тех пор она находилась под стражей. Малолетняя дочь Лосиков осталась под присмотром бабушки и дедушки.

Смотрите также: