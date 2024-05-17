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Покушение на Фицо в Словакии. Выстрелы не были случайностью?

Кено Верзек
17 мая 2024 г.

71-летний писатель с противоречивыми политическими взглядами совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, выстрелив в него несколько раз. О подоплеке преступления - DW.

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Роберт Фицо перед заседанием правительства Словакии, после которого на него было совершено покушение, 15 мая 2024 года
Роберт Фицо перед заседанием правительства Словакии, после которого на него было совершено покушение, 15 мая 2024 годаФото: Radovan Stoklasa/TASR/AP Photo/picture alliance

Очень опасные для жизни огнестрельные ранения в живот, руку и ногу, затем продолжавшаяся несколько часов экстренная операция, положительный исход которой был под вопросом, и теперь, возможно, месяцы восстановления - премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти. Фицо пережил покушение, совершенное на него в среду, 15 мая, в городе Гандлова, его состояние сейчас, по словам врачей, "очень серьезное, однако стабильное".

Ничего подобного в отношении глав правительств европейских стран не происходило уже несколько десятилетий. Тем сильнее потрясение от случившегося, особенно в самой Словакии, но также и в других государствах. Наблюдатели называют покушение на убийство премьера Фицо печальной кульминацией растущего насилия против политиков во многих странах Европы.

Общество Словакии глубоко расколото 

В глубоко расколотой политически, пятимилионной Словакии, где в общении между оппонентами преобладает чрезвычайно грубый и жестокий тон, почти все противники Фицо заявили после покушения, что испытывают ужас и потрясение. Главная оппозиционная партия отменила акции протеста против реорганизации общественно-правового вещания, запланированной правительством Фицо. Президент Зузана Чапутова, сама не раз являвшаяся объектом многочисленных клеветнических кампаний и угроз, поэтому решившая вскоре уйти из политики, призвала политическую элиту и общественность Словакии отказаться от провоцирования атмосферы ненависти и от насилия в вербальной форме.

Стрелявший в словацкого премьера 71-летний Юрай Ц. был задержан на месте преступления
Стрелявший в словацкого премьера 71-летний Юрай Ц. был задержан на месте преступленияФото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Мотивы стрелявшего в премьера Фицо и обстоятельства преступления пока до конца не выяснены, возможно, это был преступник-одиночка. В свою очередь глава МВД Словакии Матуш Сутай Эсток заявил, что нападение на Роберта Фицо было, скорее всего, совершено по политическим мотивам. Стрелявший в премьера и задержанный на месте преступления 71-летний Юрай Ц. из небольшого словацкого городка Левице работал в охранной компании и, по сообщениям местных СМИ, безуспешно пытался сделать карьеру писателя и поэта.

По всей видимости, он состоял в ассоциации писателей правого толка. В прошлом размещал в соцсетях материалы, направленные против мигрантов и цыган. В то же время Юрай Ц. был противником ныне правящей в Словакии правонационалистической коалиции под руководством премьер-министра Фицо. Наблюдатели характеризуют его как явно разочарованного и политически запутавшегося человека.

Эпоха Мечьяра: преступления и связи с мафией

Ничто не указывало на то, что возможно подобное преступление против Роберта Фицо. Однако аналитики считают, что это нападение - часть долгой истории серьезных актов насилия в политике и деятельности оргпреступности в Словакии. А также, в определенной степени, часть политической культуры страны, полной глубоких разломов. По их мнению, Словакия никогда не делала окончательных выводов из этого прошлого.

Михал Ковач (фото из архива)
Михал Ковач (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Ctk/Misauerova

После "бархатного развода" - мирного распада Чехословакии - и обретения независимости в 1993 году Словакия при тогдашнем премьер-министре Владимире Мечьяре в течение многих лет находилась на перепутье между автократическим режимом, тесно связанным с организованной преступностью, и развитием в направлении правового государства.

Тот период, среди прочего, был отмечен экономическими преступлениями и нарушением законов при приватизации, жестокими убийствами, совершенными мафией, и многочисленными серьезными атаками на критиков созданной Мечьяром властной системы. Низшей точкой стала борьба за власть в 1995 году между премьером Мечьяром и тогдашним президентом Михалом Ковачем, во время которой словацкие спецслужбы похитили сына президента. Мечьяр предположительно был организатором похищения, но вследствие объявленной самим премьером амнистии это преступление так и не было раскрыто.

Убийство журналиста Яна Куцияка

Вступление Словакии в ЕС в 2004 году, казалось, ознаменовало конец той эпохи. Тогда же началась карьера Роберта Фицо в большой политике. Фицо, юрист по образованию и социал-демократ по убеждениям, прославился как борец с коррупцией и разгулом неолиберализма. Впервые став премьер-министром в 2006 году, он вскоре, однако, сам оказался замешан в коррупционных скандалах. В том числе, в деле "горила" (Kauza Gorila) - крупнейшем коррупционном скандале в посткоммунистической Словакии, связанном с влиянием на политику бизнесменов с сомнительной репутацией.

Самым крупным кризисом для Фицо во время его пребывания у власти стало заказное убийство журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой в феврале 2018 года. Куцияк исследовал связи между политиками и организованной преступностью в Словакии.

Памятное фото журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой, убитых в феврале 2018 года
Журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в феврале 2018 годаФото: Svancara Petr/CTK/dpa/picture alliance

Хотя правительство Роберта Фицо не было напрямую причастно к убийству журналиста, премьер-министру пришлось уйти в отставку, поскольку Куцияк выявил связи между итальянской мафией и высокопоставленными чиновниками, в том числе через госсоветника премьера Марию Трошкову - предполагаемую любовницу Фицо. Бизнесмен Мариан Кочнер, который, как считало следствие, заказал убийство Куцияка, также имел тесные связи с членами правительства и крупными госчиновниками. В целом, в то время Словакия воспринималась как настоящее мафиозное государство.

"Пожалуйста, давайте остановим это!"

В 2019 году президентом страны была избрана адвокат и антикоррупционная активистка Зузана Чапутова, а в 2020-м к власти пришла либерально-консервативная правительственная коалиция, выступавшая за проведение глубоких реформ. Однако надежды словацкого общества на масштабные и долгосрочные перемены, в конечном счете, не оправдались, правительство распалось из-за непрекращавшихся разногласий.

Роберт Фицо вновь стал премьером после досрочных выборов, которые прошли в сентябре 2023 года. С тех пор, по мнению экспертов, Фицо и его кабинет в основном занимались усилением политического влияния на судебную систему страны, прекращением уголовного преследования по делам о коррупции, а также пытались заставить замолчать независимые СМИ.

Между тем сам премьер уже много лет назад, как отмечали аналитики, превратился из социал-демократа в правого националиста. Он любит ругать Евросоюз, либерализм, "идеологию ЛГБТК" и предполагаемых "врагов традиционных ценностей". Он, как считается, отстаивает пророссийские и антиукраинские позиции, все его политические оппоненты для него - "предатели", критически настроенных журналистов Роберт Фицо называл "гиенами", "идиотами" или "антисловацкими проститутками".

Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана ЧапутоваФото: Vit Simanek/CTK/IMAGO

Таким образом, многие полагают, что сам Фицо внес решающий вклад в создание в обществе климата, который потрясенная покушением на премьера президент Чапутова 15 мая охарактеризовала в своей речи так: "Риторика ненависти, которую мы испытываем, приводит к актам ненависти". И добавила: "Пожалуйста, давайте остановим это!".

Прислушаются ли в Словакии к Чапутовой, более чем сомнительно. Реагируя на покушение на Роберта Фицо, члены правительства и его коллеги по партии сразу же обвинили оппозиционные партии и неудобных властям журналистов в том, что они стоят за этим преступлением. Такие заявления, не исключают наблюдатели, могут быть признаком того, что правительственная коалиция, особенно партия Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), используют покушение на премьера как повод принять еще более жесткие меры против своих критиков.

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