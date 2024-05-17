Покушение на Фицо в Словакии. Выстрелы не были случайностью?

71-летний писатель с противоречивыми политическими взглядами совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, выстрелив в него несколько раз. О подоплеке преступления - DW.

Очень опасные для жизни огнестрельные ранения в живот, руку и ногу, затем продолжавшаяся несколько часов экстренная операция, положительный исход которой был под вопросом, и теперь, возможно, месяцы восстановления - премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти. Фицо пережил покушение, совершенное на него в среду, 15 мая, в городе Гандлова, его состояние сейчас, по словам врачей, "очень серьезное, однако стабильное".

Ничего подобного в отношении глав правительств европейских стран не происходило уже несколько десятилетий. Тем сильнее потрясение от случившегося, особенно в самой Словакии, но также и в других государствах. Наблюдатели называют покушение на убийство премьера Фицо печальной кульминацией растущего насилия против политиков во многих странах Европы.

Общество Словакии глубоко расколото

В глубоко расколотой политически, пятимилионной Словакии, где в общении между оппонентами преобладает чрезвычайно грубый и жестокий тон, почти все противники Фицо заявили после покушения, что испытывают ужас и потрясение. Главная оппозиционная партия отменила акции протеста против реорганизации общественно-правового вещания, запланированной правительством Фицо. Президент Зузана Чапутова, сама не раз являвшаяся объектом многочисленных клеветнических кампаний и угроз, поэтому решившая вскоре уйти из политики, призвала политическую элиту и общественность Словакии отказаться от провоцирования атмосферы ненависти и от насилия в вербальной форме.

Стрелявший в словацкого премьера 71-летний Юрай Ц. был задержан на месте преступления Фото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Мотивы стрелявшего в премьера Фицо и обстоятельства преступления пока до конца не выяснены, возможно, это был преступник-одиночка. В свою очередь глава МВД Словакии Матуш Сутай Эсток заявил, что нападение на Роберта Фицо было, скорее всего, совершено по политическим мотивам. Стрелявший в премьера и задержанный на месте преступления 71-летний Юрай Ц. из небольшого словацкого городка Левице работал в охранной компании и, по сообщениям местных СМИ, безуспешно пытался сделать карьеру писателя и поэта.

По всей видимости, он состоял в ассоциации писателей правого толка. В прошлом размещал в соцсетях материалы, направленные против мигрантов и цыган. В то же время Юрай Ц. был противником ныне правящей в Словакии правонационалистической коалиции под руководством премьер-министра Фицо. Наблюдатели характеризуют его как явно разочарованного и политически запутавшегося человека.

Эпоха Мечьяра: преступления и связи с мафией

Ничто не указывало на то, что возможно подобное преступление против Роберта Фицо. Однако аналитики считают, что это нападение - часть долгой истории серьезных актов насилия в политике и деятельности оргпреступности в Словакии. А также, в определенной степени, часть политической культуры страны, полной глубоких разломов. По их мнению, Словакия никогда не делала окончательных выводов из этого прошлого.

Михал Ковач (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/Ctk/Misauerova

После "бархатного развода" - мирного распада Чехословакии - и обретения независимости в 1993 году Словакия при тогдашнем премьер-министре Владимире Мечьяре в течение многих лет находилась на перепутье между автократическим режимом, тесно связанным с организованной преступностью, и развитием в направлении правового государства.

Тот период, среди прочего, был отмечен экономическими преступлениями и нарушением законов при приватизации, жестокими убийствами, совершенными мафией, и многочисленными серьезными атаками на критиков созданной Мечьяром властной системы. Низшей точкой стала борьба за власть в 1995 году между премьером Мечьяром и тогдашним президентом Михалом Ковачем, во время которой словацкие спецслужбы похитили сына президента. Мечьяр предположительно был организатором похищения, но вследствие объявленной самим премьером амнистии это преступление так и не было раскрыто.

Убийство журналиста Яна Куцияка

Вступление Словакии в ЕС в 2004 году, казалось, ознаменовало конец той эпохи. Тогда же началась карьера Роберта Фицо в большой политике. Фицо, юрист по образованию и социал-демократ по убеждениям, прославился как борец с коррупцией и разгулом неолиберализма. Впервые став премьер-министром в 2006 году, он вскоре, однако, сам оказался замешан в коррупционных скандалах. В том числе, в деле "горила" (Kauza Gorila) - крупнейшем коррупционном скандале в посткоммунистической Словакии, связанном с влиянием на политику бизнесменов с сомнительной репутацией.

Самым крупным кризисом для Фицо во время его пребывания у власти стало заказное убийство журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой в феврале 2018 года. Куцияк исследовал связи между политиками и организованной преступностью в Словакии.

Журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в феврале 2018 года Фото: Svancara Petr/CTK/dpa/picture alliance

Хотя правительство Роберта Фицо не было напрямую причастно к убийству журналиста, премьер-министру пришлось уйти в отставку, поскольку Куцияк выявил связи между итальянской мафией и высокопоставленными чиновниками, в том числе через госсоветника премьера Марию Трошкову - предполагаемую любовницу Фицо. Бизнесмен Мариан Кочнер, который, как считало следствие, заказал убийство Куцияка, также имел тесные связи с членами правительства и крупными госчиновниками. В целом, в то время Словакия воспринималась как настоящее мафиозное государство.

"Пожалуйста, давайте остановим это!"

В 2019 году президентом страны была избрана адвокат и антикоррупционная активистка Зузана Чапутова, а в 2020-м к власти пришла либерально-консервативная правительственная коалиция, выступавшая за проведение глубоких реформ. Однако надежды словацкого общества на масштабные и долгосрочные перемены, в конечном счете, не оправдались, правительство распалось из-за непрекращавшихся разногласий.

Роберт Фицо вновь стал премьером после досрочных выборов, которые прошли в сентябре 2023 года. С тех пор, по мнению экспертов, Фицо и его кабинет в основном занимались усилением политического влияния на судебную систему страны, прекращением уголовного преследования по делам о коррупции, а также пытались заставить замолчать независимые СМИ.

Между тем сам премьер уже много лет назад, как отмечали аналитики, превратился из социал-демократа в правого националиста. Он любит ругать Евросоюз, либерализм, "идеологию ЛГБТК" и предполагаемых "врагов традиционных ценностей". Он, как считается, отстаивает пророссийские и антиукраинские позиции, все его политические оппоненты для него - "предатели", критически настроенных журналистов Роберт Фицо называл "гиенами", "идиотами" или "антисловацкими проститутками".

Президент Словакии Зузана Чапутова Фото: Vit Simanek/CTK/IMAGO

Таким образом, многие полагают, что сам Фицо внес решающий вклад в создание в обществе климата, который потрясенная покушением на премьера президент Чапутова 15 мая охарактеризовала в своей речи так: "Риторика ненависти, которую мы испытываем, приводит к актам ненависти". И добавила: "Пожалуйста, давайте остановим это!".

Прислушаются ли в Словакии к Чапутовой, более чем сомнительно. Реагируя на покушение на Роберта Фицо, члены правительства и его коллеги по партии сразу же обвинили оппозиционные партии и неудобных властям журналистов в том, что они стоят за этим преступлением. Такие заявления, не исключают наблюдатели, могут быть признаком того, что правительственная коалиция, особенно партия Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), используют покушение на премьера как повод принять еще более жесткие меры против своих критиков.