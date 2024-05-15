Премьер-министр Словакии Фицо ранен из огнестрельного оружия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил огнестрельное ранение в городе Гандлова и доставлен в больницу. По данным СМИ, подозреваемый задержан.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение из огнестрельного оружия и доставлен в больницу. Инцидент произошел в среду, 15 мая, в городе Гандлова в 150 км от Братиславы после выездного заседания правительства, сообщает агентство TASR,

Подозреваемый задержан, сообщает далее телеканал TA3 и другие СМИ. TA3 также указывает, что преступник сделал четыре выстрела. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, Фицо подошел к местным жителям после заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик ранен в грудь и живот.

Президент Словакии и глава Еврокомиссии решительно осудили покушение на Фицо

Спикер парламента Словакии Любош Блаха подтвердил ранение Фицо в ходе заседания, передает TASR. Президент Словакии Зузана Чапутова написала в соцсети X, что "глубоко потрясена сегодняшним жестоким и безрассудным нападением", которое она осудила "самым решительным образом". Чапутова пожелала ему "сил в этот критический момент и скорого восстановления".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) решительно осудила "отвратительное нападение на премьер-министра Роберта Фицо". "Подобным актам насилия нет места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее достояние", - написала она в X.

Фицо вернулся в кресло премьера в октябре 2023 года

Пророссийский политик Роберт Фицо вновь занял пост главы правительства Словакии в конце октября 2024 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). После возвращения в кресло премьера Фицо остановил военную помощь Украине, как и обещал в ходе предвыборной кампании. Вместе с тем в ходе межправительственных консультаций Словакии и Украины в апреле Фицо пообещал Киеву поддержку Братиславы в усилиях по скорейшему вступлению в ЕС. По его словам, словацкая поддержка Украины "ни в коем случае не является лишь умозрительной", речь идет о "полной поддержке".

Фицо уже занимал пост премьер-министра Словакии с 2006 по 2010 годы, а также с 2012 по 2018 годы. При этом он дважды формировал правительство со Словацкой национальной партией, которая тоже выступает против дальнейшей военной помощи Украине.

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