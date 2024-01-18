Словакия при Фицо: страна дрейфует прочь от либерализма?

Реформы, которые продвигает левоцентристская партия "Направление - социальная демократия" (Smer-SD) премьер-министра Словакии Роберта Фицо, грозят увести страну в сторону от либеральных ценностей. В этом сегодня уверены представители оппозиции Словакии и ряд наблюдателей. Что именно вызывает их опасения?

Председатель Smer-SD Роберт Фицо, возглавивший правительство Словакии в октябре 2023 года, ранее уже дважды занимал пост премьера: с июля 2006-го по июль 2010 года и с апреля 2012-го по март 2018 года. В 2018 году он был вынужден уйти в отставку на фоне массовых антиправительственных акций, начавшихся в Словакии после убийства журналиста Яна Куцияка в феврале того же года. Куцияк расследовал связи итальянской мафии со словацкими политиками, многие из которых были членами Smer-SD.

В апреле 2022 года в рамках операции под названием "Чистилище" (Očistec) обвинения в создании организованной преступной группы были предъявлены и самому Фицо, а также экс-министру внутренних дел Роберту Калиняку. "Новое уголовное дело может стать самым громким в современной истории страны", - писали тогда словацкие СМИ. Однако спустя всего полгода обвинения с Фицо были сняты.

Какие реформы продвигает Роберт Фицо

Вернувшись к власти в 2023 году, Роберт Фицо начал активно продвигать реформу уголовного кодекса, которую его критики считают угрозой для верховенства закона в стране. В частности, планируется упразднить в его нынешней форме Национальное антикриминальное агентство (Národná kriminálna agentúra, NAKA) - специальную прокуратуру, которая курирует громкие дела о коррупции и организованной преступности. Она уже отправила в тюрьму нескольких политиков, близких к партии Smer-SD, и ведет расследование в отношении еще ряда политических деятелей. Ожидается, что дела, которые сейчас расследует NAKA, будут переданы в ведение местных прокуратур.

Другие поправки, предусмотренные реформой, ограничат защиту для разоблачителей, а также смягчат наказание за финансовые преступления.

Роберт Фицо имеет юридическое образование . С 1992 по 1995 годы он был заместителем директора Юридического института при министерстве юстиции. В 2000 году стал членом Словацкой ассоциации юристов. Комментируя в ноябре 2023 года планы смягчить наказание за финансовые преступления, он заявил, что такая мера поможет решить проблему переполненных тюрем. "У нас есть два варианта. Либо будут построены новые тюрьмы, либо мы примем такую политику, которая бы гарантировала, что в тюрьме будут находиться только те, кто должен там находиться", - цитировало его тогда украинское онлайн-издание "Европейская правда" .

Протесты оппозиции в Словакии против реформы УК

Однако оппозиция считает мотивы для принятия поправок корыстными. "Единственный мотив (для принятия поправок в Уголовный кодекс Словакии. - Ред.) - месть и стремление обеспечить безнаказанность людей, близких к Smer-SD", - заявил в декабре 2023 года Михал Шимечек, лидер находящейся в оппозиции либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Михал Шимечек - лидер находящейся в оппозиции либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Фото: Patrik Uhlir/CTK/picture alliance

11 января в Братиславе, население которой составляет 425 тысяч человек, на организованный оппозицией протест вышли 20 тысяч недовольных. "Мафия, мафия!" - скандировали они. Предыдущая аналогичная акция протеста состоялась в Словакии в декабре. Однако, как говорит журналист ежедневной газеты Pravda Андрей Матисак, надежд на то, что протестами удастся остановить реформы, нет. "Фицо знает, что если ему снова придется уйти в отставку, то на этот раз он окажется в тюрьме", - уверен Матисак.

Отказ Фицо от военной помощи Украине

Партия Smer-SD долгое время была известна своим скепсисом по отношению к ЕС. Как пишет словацкое онлайн-издание Barikada.sk, "Фицо и его соратники постоянно критиковали Евросоюз и США, процессы глобализации и интеграции, а также считались одними из главных союзников России в Европе наряду с Венгрией и Кипром". Критики партии открыто называют ее популистской.

Одним из предвыборных обещаний Роберта Фицо в 2023 году было сворачивание военной помощи Украине, защищающейся от российской агрессии. В начале ноября его кабинет министров остановил предоставление запланированной военной помощи Киеву в объеме более 40 млн евро. "Правительство не согласно с планом поставки военной техники Украине", - говорилось тогда в заявлении кабинета.

В ноября 2023 года Роберт Фицо сообщил, что собирается завершить "эпоху, когда Словакией управляли политические неправительственные организации". В декабре НПО под названием "Статья 19" предупредила, что планы Фицо "неизбежно ограничат" возможности организаций гражданского общества "свободно действовать и заниматься вопросами, представляющими общественный интерес".

По данным СМИ, правительство Словакии рассматривает также возможность присваивать организациям, получающим деньги из-за границы, статус "иноагентов", и ввести инструменты контроля за общественными СМИ. Комментируя последнюю из этих мер, Юрай Марусяк из Словацкой академии наук предостерегает, что "план реформирования общественных СМИ представляет собой угрозу демократическим стандартам".

Вето президента Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова, ярый критик премьер-министра Роберта Фицо, пообещала наложить вето на поправки к Уголовному кодексу, если парламент их одобрит, как она сделала это в начале января в отношении закона, который предоставил бы правительству контроль над Национальным статистическим управлением, играющим ключевую роль во время выборов.

Президент Словакии Зузана Чапутова критикует планы премьера страны Роберта Фицо по реформе УК Фото: Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance

Однако у коалиционного правительства есть возможность обойти это вето. К тому же Чапутова скоро оставит свою должность: она уже объявила, что на выборах в марте не намерена во второй раз баллотироваться в президенты Словакии.

Еврокомиссия о реформах Фицо

Обеспокоенность ситуацией выразила и Еврокомиссия. "Разнообразие планируемых изменений и многочисленные области права ЕС, которые они затрагивают, требуют тщательного и обоснованного анализа", - говорилось в ее письме в адрес Братиславы, которое словацкие СМИ цитировали в начале декабря 2023 года.

В свою очередь Европейская прокуратура сообщила тогда же, что пришла к выводу, что "предложенные поправки... представляют собой серьезный риск нарушения верховенства права" и ставят под сомнение "намерение словацкого правительства выполнять свои обязанности по эффективной защите бюджета Евросоюза".

Но есть ли у Еврокомиссии эффективные рычаги давления на Роберта Фицо? Наблюдатели часто сравнивают его с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого в ЕС регулярно критикуют за нарушение демократических стандартов. Как говорит журналист Матисак, "ЕС не может двигаться быстро, и правительство (Роберта Фицо. - Ред.) знает это. Они продолжат "варить лягушку на медленном огне".

Смотрите также: