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ПолитикаСловакия

Тысячи жителей Словакии вышли на антиправительственные акции

Павел Мыльников
19 декабря 2023 г.

Кабинет словацкого премьера Фицо намерен упразднить спецпрокуратуру, занимающуюся резонансными коррупционными делами. Эта инициатива вызвала недовольство оппозиции.

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Демонстранты в Братиславе с призывом отставки премьера Словакии Роберта Фицо
Демонстранты в БратиславеФото: Vaclav Salek/CTK/picture alliance

В нескольких городах Словакии во вторник, 19 декабря, вновь прошли протесты с критикой правительства и премьер-министра Роберта Фицо. В Братиславе на улицы вышли от 15 до 18 тысяч человек, сообщили местные СМИ. Акции состоялись также в Кошице на востоке страны и еще нескольких городах, указало информационное агентство TASR.

Демонстранты выступают в том числе против планов властей упразднить специальную прокуратуру, занимающуюся вопросами организованной преступности и политическими преступлениями. Организовавшие протесты оппозиционные партии предупредили об угрозе принципу верховенства закона и обвинили власти в стремлении скрыть случаи коррупции среди высокопоставленных политиков из прежнего периода правления левоцентристской популистской партии "Направление - социальная демократия", которую возглавляет Фицо. "Мы будем защищать демократию даже зимой, даже на Рождество", - заявил перед собравшимися в столице лидер либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

Кабинет Фицо считает спецпрокуратуру "политизированной"

Специальная прокуратура была создана прежде всего для борьбы с мафией, однако занимается также резонансными коррупционными делами. Действующий с октября кабинет министров под руководством Фицо несколькими днями ранее решил упразднить эту структуру, посчитав ее чрезмерно "политизированной". В частности, премьер обвинил этот орган в предвзятом отношении к своим соратникам.

Накануне единая Европейская прокуратура в Люксембурге охарактеризовала планируемые нововведения как "серьезный риск нарушения верховенства закона". Парламент Словакии намерен рассмотреть спорную реформу в январе 2024 года.

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