  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Премьер Словакии заявил о "полной поддержке" Украины

Ольга Лебедева
11 апреля 2024 г.

В ходе межправительственных консультаций Словакия и Украина договорились об углублении сотрудничества в энергетике и логистике. Премьер Фицо заверил украинского коллегу в политической поддержке Украины.

https://p.dw.com/p/4efiP
Участники консультаций Украины и Словакии в Михаловце
Межправительственные консультации Украины и Словакии в МихаловцеФото: PETER LAZAR/EPA

Правительства Словакии и Украины договорились об углублении двустороннего сотрудничества. В четверг, 11 апреля, на межправительственных переговорах в Михаловце близ границы с Украиной согласовано более тесное партнерство в энергетическом секторе и расширении транспортной сети. Кроме того, в течение года стороны намереваются поставить на новую основу сотрудничество в области вооружений, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль журналистам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал украинскому коллеге поддержку Братиславы в усилиях по скорейшему вступлению в ЕС. По его словам, словацкая поддержка Украины "ни в коем случае не является лишь умозрительной", речь идет о "полной поддержке". По словам Шмыгаля, для Киева "критически важна поддержка евроинтеграционных стремлений" и предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

Темы переговоров - энергетика, политическая поддержка, торговля и восстановление Украины

В свою очередь Шмыгаль назвал двусторонние межправительственные консультации в Михаловце "знаменованием прогресса на пути к взаимовыгодному сотрудничеству". Как отметил он в Telegram, главными темами переговоров стали энергетика, политическая поддержка Словакии Киева, торговля и восстановление Украины, логистика и разминирование.

"Словакия твердо выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает российскую агрессию и солидарна с нашими евроинтеграционными устремлениями", - заявил Шмыгаль и поблагодарил соседнюю страну за поддержку. 

Отношения между Словакией и соседней Украиной значительно охладились после победы на парламентских выборах Роберта Фицо и его популистской партии "Курс - Словацкая социал-демократия" (SMER-SD) осенью 2023 года. Полученный на выборах результат позволил пророссийскому политику вновь возглавить правительство. В ходе предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поставки оружия Украине. В марте Словакия, а также Венгрия отказались поставлять снаряды Украине.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Десятки тысяч словаков в последние недели выходили на улицы в знак протеста против планов правительства внести изменения в Уголовный кодекс. Многие жители страны недовольны также националистическим курсом правительства. Как изменение политического курса Роберта Фицо влияет на повседневную жизнь словаков и причем здесь культура?
Политика15 марта 2024 г.23:59 мин.
Виктор Орбан (слева) и Роберт Фицо (справа)

Против Украины, вместе с Венгрией? Какой курс выберет Словакия

Против Украины, вместе с Венгрией? Какой курс выберет Словакия

Чехия пытается использовать свои хорошие отношения со Словакией, чтобы Братислава осталась в проукраинском лагере. Но новый премьер Словакии Роберт Фицо ищет дружбы с Виктором Орбаном. Или так только кажется?
Политика22 ноября 2023 г.
Показать еще