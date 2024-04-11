Премьер Словакии заявил о "полной поддержке" Украины

В ходе межправительственных консультаций Словакия и Украина договорились об углублении сотрудничества в энергетике и логистике. Премьер Фицо заверил украинского коллегу в политической поддержке Украины.

Правительства Словакии и Украины договорились об углублении двустороннего сотрудничества. В четверг, 11 апреля, на межправительственных переговорах в Михаловце близ границы с Украиной согласовано более тесное партнерство в энергетическом секторе и расширении транспортной сети. Кроме того, в течение года стороны намереваются поставить на новую основу сотрудничество в области вооружений, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль журналистам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал украинскому коллеге поддержку Братиславы в усилиях по скорейшему вступлению в ЕС. По его словам, словацкая поддержка Украины "ни в коем случае не является лишь умозрительной", речь идет о "полной поддержке". По словам Шмыгаля, для Киева "критически важна поддержка евроинтеграционных стремлений" и предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

Темы переговоров - энергетика, политическая поддержка, торговля и восстановление Украины

В свою очередь Шмыгаль назвал двусторонние межправительственные консультации в Михаловце "знаменованием прогресса на пути к взаимовыгодному сотрудничеству". Как отметил он в Telegram, главными темами переговоров стали энергетика, политическая поддержка Словакии Киева, торговля и восстановление Украины, логистика и разминирование.

"Словакия твердо выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает российскую агрессию и солидарна с нашими евроинтеграционными устремлениями", - заявил Шмыгаль и поблагодарил соседнюю страну за поддержку.

Отношения между Словакией и соседней Украиной значительно охладились после победы на парламентских выборах Роберта Фицо и его популистской партии "Курс - Словацкая социал-демократия" (SMER-SD) осенью 2023 года. Полученный на выборах результат позволил пророссийскому политику вновь возглавить правительство. В ходе предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поставки оружия Украине. В марте Словакия, а также Венгрия отказались поставлять снаряды Украине.