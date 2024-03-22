Венгрия и Словакия отказались поставлять снаряды Украине

Главы МИД Вышеградской четверки разошлись во взглядах на военную помощь Украине. Прага и Варшава выступают за необходимость ее усилить, Будапешт и Братислава – против.

Встреча глав МИД Вышеградской четверки, прошедшая в Праге в четверг, 21 марта, в очередной раз подчеркнула различия в подходах Венгрии, Польши, Словакии и Чехии к военной помощи Украине, отражающей агрессию России. Как сообщает Радио Прага, глава чешской дипломатии Ян Липавский считает необходимым увеличить поддержку Украине во всех областях, включая военную помощь. По его словам, в интересах всего региона, чтобы российская армия оставалась как можно дальше от его границ. "Европа сегодня в опасности, и необходимо уметь на это реагировать", – заявил Липавский.

Глава МИД Чехии напомнил, что ряд государств, в том числе и Польша, присоединились к чешской инициативе по предоставлению Украине боеприпасов из стран за пределами ЕС. "Мы очень рады внести свой вклад не только в финансовом отношении, но и в очень эффективную логистическую операцию, чтобы боеприпасы смогли попасть туда, куда нужно – на фронт", - отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Зависимы от России

В свою очередь главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар заявили, что их страны не будут поставлять оружие Украине. Бланар, в частности, объяснил свою позицию тем, что, по мнению Братиславы, конфликт в Украине "не имеет военного разрешения". "Что для нас очень важно - это то, что мы должны бороться за наши национальные интересы. Как вы, возможно, знаете, Словакия очень зависит от газа и ядерного топлива из России", - указал политик.

Глава МИД Венгрии напомнил, что его страна "не поставляла и не будет поставлять ни одно оружие Украине", а также назвал "опасными" заявления по поводу возможного ввода иностранных военных контингентов в Украину.

Снарядная коалиция

В феврале на внеочередном саммите ЕС премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран-членов Евросоюза. Эту инициативу поддержали 18 европейских стран, включая Германию.

18 марта американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Чехия, активировав свои контакты времен холодной войны, закупила для ВСУоколо 800 тысяч артиллерийских снарядов от разнообразных поставщиков со всего мира и нашла еще 700 тысяч снарядов, которые можно купить, используя дополнительные средства.

В состав закупленного пакета, по информации WSJ, входят 300 тысяч боеприпасов советского образца и около 500 тысяч - западного производства. Они будут поставлены Украине несколькими партиями до конца текущего года, а по мере поступления финансирования будут доступны дополнительные боеприпасы, отмечает далее издание со ссылкой на чешских чиновников. Стоимость всех 1,5 млн снарядов составляет 3,3 млрд евро. Поставки Украине начнутся в ближайшие несколько недель.

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